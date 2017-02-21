養豬兼做綠能 台糖擬設沼氣能源公司

（中央社記者黃麗芸台北21日電）配合政府循環經濟政策，台糖公司已完成5座養豬場的沼氣發電機設置，今年擬再增4座，並以屏東東海豐養豬場為典範場，未來目標要成立「沼氣能源服務公司」。

台糖公司下午舉行「養豬事業2.0-台糖投入沼氣發電，啟動循環經濟」記者會，台糖沼氣利用組專案經理吳耀煌表示，台糖為國內最大養豬企業，全台擁有19座合法蓄殖場，年銷售量達35萬頭。

吳耀煌指出，台糖自民國101年起逐年編列預算，投資養豬場設置沼氣發電機系統，公司去年11月中正式成立「沼氣利用組」後，隨即還遠赴荷蘭、丹麥考察取經。

他說，目前已完成沼氣發電機系統的養豬場，包括有海埔、四林畜、六塊厝、大響營一及大響營二等5座，總裝置容量為490瓩，每月可供應養豬場30%至35%的用電量，豬農每月約可省新台幣2萬元的電費。

為擴大沼氣發電規模，吳耀煌表示，今年規劃將再新增4座養豬場沼氣發電設備，分別為屏東新厝、四林繁、雲林斗六及虎尾等，平均每座投入預算為新台幣1.2億元，將導入國外模組化及自動化系統控制管理，目標是在2025年於轄管18座養豬場都建置沼氣發電，預計發電量為2.12MW。

此外，也計劃將屏東東海豐養豬場打造為台灣首座資源零廢氣的養豬場典範，具無臭、乾淨兼防疫的負壓水濂式及結合沼氣發電循環利用的現代化豬舍，投資金額估為6.88億元，為行政院列管的重大計畫。

吳耀煌指出，公司未來計劃還將成立「沼氣能源服務公司」，協助地方小農解決豬糞量相關問題，讓他們可以專心養豬，並提升當地生活品質、推動綠能及循環經濟。

台糖副總經理王國禧也表示，除沼氣發電外，也配合行政院環保署「沼液沼渣農地肥分利用」計畫，在既有台糖蓄殖場的廢水處理系統覆蓋沼氣收集設備或增設厭棄發酵池，將沼氣收集後，化腐朽為神奇，除提供能源發電外，再將沼液回歸農田，可減少化肥使用及降低水體污染，體現循環經濟。1060221