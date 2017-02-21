每日一圖：219反空汙大遊行　爭取呼吸權

（台灣英文新聞／綜合報導）二一九全國反空汙大遊行，於上周(19)日在台中與高雄登場，上千民眾集結，聯合向空汙宣戰。

面對中南部長期以來的環境汙染問題，多個環保團體透過遊行活動，控訴南北呼吸、健康不平權的問題，吸引上千民眾響應，呼籲政府修改空汙法，並擴大管控空氣毒物，還給人民健康的空氣。

台中遊行民眾裝扮成知名石化工廠的煙囪 (圖片來自 Air Clean Taiwan (ACT))

遊行參與者手拿寫著"煤礦不是未來"的標語 (圖片來自 Air Clean Taiwan (ACT))

民眾帶著孩子，並裝扮成工廠煙囪，上街表達訴求 (圖片來自 Air Clean Taiwan (ACT))

台中遊行的闖關遊戲之一："這裡是台中，不是北京" (圖片來自 Shaun Bettinson)

抗議民眾與孩童 (圖片來自 Air Clean Taiwan (ACT))

台中遊行現場 (圖片來自 Air Clean Taiwan (ACT))

台中遊行現場 (圖片來自 Air Clean Taiwan (ACT))

遊行隊伍中裝扮成魔女的孩童，手握掃把象徵掃除汙染 (圖片來自 Air Clean Taiwan (ACT))

遊行隊伍中的孩童，裝扮成工廠煙囪 (圖片來自 Air Clean Taiwan (ACT))

高雄遊行民眾 (圖片來自 Peter Burkimsher)

遊行空拍影片 (影片來自 Air Clean Taiwan (ACT))