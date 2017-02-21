台灣印度互補互利 雙邊關係持續增溫

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合報導）台灣政府的「新南向政策」今年正式邁入行動年，在首波交流對象中，印度為最大目標國，政府積極拓展台印間多方面的合作關係。

印度自1990年代改革以來，經濟成長大幅躍進，與全球經濟互動緊密，是最具潛力的新興市場之一。

兩國自去年9月迄今已簽署3項合作文件，去年分別簽署「航空服務協定」、「農業合作瞭解備忘錄」、與「鐵道遺產文化意向書」。

去年底，雙邊國會成立「印台國會友誼論壇」，目的在強化國會交流，增進雙邊互動與了解。

在商業合作方面，除了科技大廠如鴻海、緯創積極在印度擴展外，亞洲第二大不織布廠南六企業也配合新南向政策，進軍印度市場，預計投資金額高達2000萬美元（約新台幣62億元）。

印度駐台代表史達仁（Sridharan Madhusudhanan），便是在此一背景下，接任駐台代表。

史達仁駐台任職5個月，期間積極推動台印雙邊關係。他受訪表示，支持台灣政府的新南向政策，尤其因政府致力於推動人才培育，印度也同樣重視雙邊教育交流。

他指出，台商近年來有積極佈局印度的趨勢，但是語言溝通不易容易成為阻礙，因此語言交流格外重要。

日前，「印度時報」（Times of India）資深編輯Rudroneel Ghosh亦撰文指出，台灣政府為因應新南向政策，宣佈今年將大幅擴增教學金名額，希望吸引更多印度學子前來台灣深造，且可能讓印度學生學成後留在台灣工作兩年，有望讓學生成為促進兩國交流的橋樑。

除此之外，Ghosh文中也說，台灣在科技和製造業方面的專長，能幫助印度推動其「智慧城市」計劃，也就是莫迪政府的核心施政計劃之一；而他也鼓勵台灣的中小企業在印度投資，以呼應印度政府的兩個旗艦計畫--「來印度製造」（Make in India）與「創業印度」（Startup India）的發展。

Ghosh認為，台灣在幫助印度移除發展瓶頸方面可以成為很大的助力；台灣所能提供的不只是經濟上面的益處，因此，印度在接受中國的大型基礎建設投資的同時，更應該向台灣輸入成熟的科學及人文的發展與技術。