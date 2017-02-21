臺灣企銀「創新經濟五加二 力挺企業•真心相貸」巡迴講座

臺灣企銀為力挺政府推動新經濟產業新南向政策，已於2017年1月16日在國內125家分行，同步成立『中小企業融資諮詢服務專區』，將服務中小企業的功能擴大，因為政府機關擁有龐大資源，但中小企業通常不知悉且未能善加利用，該行為中小企業專業銀行，憑藉分行的廣大通路優勢，肩負起傳遞政府相關單位的各項政策與資訊，為中小企業提供有利的諮詢服務平台，共同創造企業、政府、銀行的三贏局面。

臺灣企銀一本中小企業專業銀行任務，多年來舉辦無數場的融資服務講座，協助中小企業順利取得融資，奠立中小企業發展成長的契機。新政府團隊上台積極推動新經濟產業及新南向政策，該行身為中小企業專業銀行，領先其他行庫，率先表態力挺政府政策並積極籌辦各項配合措施，隨即於2016年8月訂定「新創重點產業優惠貸款辦法」，協助企業主取得融資；也對新南向客戶提供國際應收帳款承購業務及外銷貸款優惠信用保證等多項方案，同時積極申請設立菲律賓馬尼拉分行及柬埔寨新的據點，協助東南亞台商取得融資。

該行將從2017年2月17日起至4月21日止，在全國舉辦15場「創新經濟五加二 力挺企業•真心相貸」巡迴講座，講座除邀請財政部為指導單位，並邀請經濟部中小企業處、中小企業信用保證基金、中國輸出入銀行、台灣中小企業聯合輔導基金會、中華民國對外貿易發展協會、中華民國管理科學學會、中華民國全國中小企業總會、中華民國全國青年創業總會、各縣市政府中小企業服務中心，為共同主辦或協辦單位；首場講座於2月17日假該行總行17樓舉行，本次講座該行特別慎重，辦理規模也比往年盛大，參與講座來賓更是熱烈，並有財政部蘇建榮次長，國發會龔明鑫副主委、經濟部中小企業處吳明機處長、外貿協會黃志芳董事長蒞臨致詞，皆肯定該行本次力挺政府政策的用心，並和其他協辦單位共同舉辦首場講座啟動儀式，因為該行除了邀請各協辦單位全力支援，為擴大巡迴講座辦理成效，也自2017年1月3日起透過廣播公司廣為宣傳，並連結各協辦單位官網增加辦理講座曝光率，同時在2月13日兩大報刊登講座訊息，希望更多中小企業踴躍參加，展現該行力挺政府政策及服務中小企業的具體作為。