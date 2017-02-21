新北市2017年中等學校運動會開幕典禮

新北市2017年中等學校運動會開幕典禮今(21)日於板橋第一運動場舉行，自2月21日起至24日展開為期4天的田徑種類競賽，市長朱立倫在開幕典禮提及新北市是個運動城市，期望藉由運動讓同學們玩出健康與快樂，另外也勉勵所有參賽選手發揮實力，展現平時訓練的成果並超越自我。

開幕典禮由新北高工江慧琪代表運動員宣誓，獲得2016年全中運田徑項目高女組三級跳遠金牌的她，國小就讀汐止區樟樹國小，國中時家人因求地利之便選擇就讀基隆市所屬學校，當時僅訓練跳高及跳遠項目，高中時回到新北高工求學，由陳榮富教練規劃她的訓練菜單，隨後參加2014年至2016年全國中等學校田徑錦標賽三級跳遠項目，連續3年皆拿下金牌。教練表示，由於她的爆發力極佳，特別適合三級跳遠項目，雖然她的體格較其他選手矮小，但個性不服輸的她，非常聽從教練的教導，指導過她的教練皆讚譽有加，認為她是三級跳遠項目的亮眼新星。

負責持聖火進場選手是就讀於海山高中的林珈卉，她於2016年全中運國女組田徑1500公尺榮獲金牌，同年也摘下全國中等田徑錦標賽高女組田徑1500公尺金牌；另一持聖火的選手是就讀三重商工的陳宇昇，國中時表現平平，進入高中加強正規訓練課程後，於2016年全國中等學校田徑錦標賽以黑馬之姿拿下高中男子組800公尺及1500公尺的雙料冠軍，今年在中等學校運動會的表現亦令人拭目以待。