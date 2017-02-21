金管會：逾千餘家提供電子投票

(台灣英文新聞 / 經濟組 綜合報導) 金管會今(21)日表示，為提升公司治理維護股東權益，金管會近年積極推動上市（櫃）公司股東會採行電子投票政策，更於2017年1月18日發布函令，自明(2018年)起上市（櫃）公司召開股東會時，應將電子方式列為表決權行使管道之一。

中華民國公開發行公司股務協會王穎駿會長表示，集保結算所於民國98年建置「股東e票通」電子投票平台，提供公司一個高效率、低成本的股東會召開方式，投資人只需透過電腦、手機等連網設備，即能完成電子投票，參與公司治理。在集保結算所努力下，去（2016）年我國資本市場有604家上市（櫃）、興櫃公司採用電子投票，締造亞洲11個國家中公司治理排名第4名之佳績。

王穎駿會長強調，2016年使用電子投票公司中近9成僅1.5小時即完成召開股東會，就公司採行電子投票而言，股東會議案表決採逐案票決方式進行，除使議事進行更有效率及表決結果透明化外，亦有助於外資投資我國證券市場。股務協會除全力配合主管機關推動電子投票政策外，更呼籲公司股東使用電子投票行使表決權。截至2017年2月18日止，計有1,141家公司將電子投票列為2017年股東會表決管道，其中自願採電子投票有606家公司已超越受法規強制使用的535家，在在顯示公司支持電子投票，更與主管機關實施上市（櫃）公司全面採行電子投票政策相互呼應。

另「股東常會是否自願採行電子投票方式」業將納入2017年度公司治理評鑑加分項目，王穎駿會長建議上市（櫃）公司應儘早採行電子投票，除有利於提升我國公司治理成效，更能提高外資持續加碼投資我國市場之意願。