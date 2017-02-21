台北富邦銀行推出數位客服邦妮

「您好，我是富邦數位客服”邦妮”，請問有什麼可以幫您的嗎？」銀行客服智慧化蔚為風潮，台北富邦銀行為了提供客戶更好的體驗，繼2016年6月於網路銀行、行動銀行推出數位客服線上問答功能，今年1月更拓展至其數位存款帳戶申辦服務頁面、信貸線上申請服務頁面、房貸增貸服務頁面、信用卡線上申請服務頁面、網路ATM、信用卡兌好康服務頁面與E化繳費網等。

因應Bank 3.0時代來臨，台北富邦銀行2016年6月啟動數位客服服務，讓客戶24小時皆可透過電腦，以及手機、平板等行動裝置，線上即時諮詢各類商品、存匯服務、優惠活動、服務據點等相關問題，大幅節省客戶時間。富邦數位客服邦妮取自「富邦幫您」的諧音，運用人工智慧技術，即時判讀客戶問題並立刻回應需求，迅速、方便的服務讓使用人次持續飆升，截至目前為止已突破16萬人次。

台北富邦銀行表示，自數位客服邦妮開辦以來，每天都有近千人使用，即使深夜時段仍有用戶持續使用數位客服進行發問並獲得解答，由此可見客戶對數位客服接受度高，並對於服務內容給予高度肯定，使用者數量及滿意度均持續提升。

以網路銀行為例，以往客戶如果發現網路銀行密碼被鎖住，需要打電話至客服中心洽詢解決方法，現在只要使用網路銀行右上方的線上問答功能，向富邦數位客服邦妮提問「網銀密碼鎖住怎麼辦」，富邦數位客服邦妮會立即引導客戶以多種方式進行解鎖。此外，若遇有富邦數位客服邦妮無法解決的問題時，亦能即時轉接線上真人客服進行文字交談。

展望2017年，北富銀將持續致力於優化數位客服功能。將針對信用卡卡友推出帳務查詢服務，提供廣大客戶更全方位、更便利的服務體驗。