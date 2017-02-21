研究：青少年自殺率和同性婚姻合法化息息相關

（台灣英文新聞/朱明珠 綜合外電報導）美國研究發現，同性戀婚姻合法化後，國內青少年企圖自殺率下降，特別是同性戀和雙性戀傾向的青少年。該研究由約翰·霍普金斯大學布隆博格公共衛生學院主導，並於20日發表在《美國醫學會雜誌─兒科學》（JAMA Pediatrics）。

美國青少年第二大死因就是自殺，據統計同性戀或雙性戀傾向的青少年，甚至成年人的企圖自殺率都比異性戀的人來的高。報告中顯示，同性戀和雙性戀的青少年企圖自殺率高達29%，而異性戀只有6%左右。

此次研究的主要負責人Julia Raifman,表示，同性戀婚姻合法化後，可能讓這些青少年對未來較充滿希望。

研究人員表示，這項立法讓社會多點寬容、少了些霸凌，同時對異性戀青少年來說，可能也有益處。但研究人員強調，仍需有更多的研究去分析政策對青少年心理和行為的潛在影響。

代表同性戀的彩虹旗融合美國國旗。

這份研究數據來自於美國70萬位以上的高中生，時間從1999年到2015年。而2015年6月26日同性戀婚姻正式在全美合法，美國最高法院以5票贊成、4票反對做出歷史性裁定：不論性別與性取向，全美民眾都能合法與所愛的人結婚。

其中大約23萬位青少年為同性戀或雙性戀。不過研究並沒有詢問是否為變性人。研究主要針對，是否企圖自殺、吸菸和濫用藥物做統計。

2014年10月25日美國再增6州承認同性婚姻，使得全美同志婚姻合法的州數來到32州，當年那些州的青少年總體企圖自殺率下降7%，同性戀和雙性戀自殺率則下降14%。而在那些未合法化的州，企圖自殺率則沒有變動。

研究人員補充表示，該研究只統計企圖自殺率，並沒有包含已經自殺身亡的數據。另外，雖然沒有任何證據可證明兩者間的關係。但他們認為政府決策者應關注政策可能對青少年心理的潛在影響。

哥倫比亞大學公共衛生系的研究員Mark Hatzenbuehler表示，他相當肯定這項研究的貢獻，事實證明法律的限制對同性戀和異性戀來說，對心理和身理健康帶來多大的負面衝擊和影響。另外，仍需更多研究去分析到底哪類型的青少年，其的心理最易受到同性戀法的影響。