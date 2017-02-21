米其林西餐總廚Franckelie Laloum 3月在敦化N°168 PRIME

ranckelie Laloum主廚擁有法國、土耳其、日本頂級米其林餐廳工作經歷，擅長法式料理，功力深厚、料理精髓掌握得宜，曾於法國米其林三星餐廳「Maison Pic」、土耳其米其林二星「Hotel Mardan Palace Antalya」擔任西餐主廚，並曾任職於法國坎城米其林三星 「Hotel Majestic, Restaurant La Villa des Lys」、法國坎城米其林三星 「La Palme d'Or」、法國巴黎米其林三星「Pavillon LEDOYEN」等，除了悉心傳遞法式料理精神，豐富、紮實的米其林餐廳經驗累積出獨特不凡的廚藝技巧與構思手法。

3月17日到19日米其林饗宴以春天愜意、繽紛的氛圍為主軸，搭配全新Bistro概念的呈現方式，以及充滿時尚氛圍的opening party迎賓酒會，為您揭開米其林饗宴序幕，現場更搭配Famille Perrin（培瑞酒莊）數款典藏酒款，邀您共享最頂級的餐酒體驗。

此外，維多麗亞酒店「la FESTA義大利餐廳」也將於今年4/14(五)-4/16(日)再度力邀來自北海道的米其林星廚「上村雄一」，展開精采絕倫的北海道星廚饗宴，星光熠熠，將為維多麗亞酒店帶來更多跨國美食交流經驗。