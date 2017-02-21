盜獵猖獗 非洲保護區大象銳減78%

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）加彭的明凱貝國家公園(Minkébé National Park)在2002年成立，佔地7570平方公里，廣袤的土地上有黑猩猩、非洲金貓等保育類動物，非洲森林象也在公園的保護名單上，只是，公園真的有保護到這些生物嗎？

根據杜克大學(Duke University)發表在《當代生物學》(Current Biology)期刊上的最新研究，藉由觀察野生森林象的糞便分佈，研究員發現，在2004年到2014年這短短的十年間，公園內就有大概2.5萬頭非洲森林象，因為象牙交易命喪於盜獵者之手，這大概已經佔了公園森林象總數的78%，甚至還可能高達81%。

諷刺的是，明凱貝國家公園的成立，是對抗亞洲高漲的象牙需求，使其成為阻止象牙走私的前哨站，然而照這樣的情況看來，效果不彰，研究員在日誌中指出，這個驚人的數字證明，盜獵無所不在，沒有地方是安全的。

杜克大學熱帶生態學助理教授John Poulson表示，一般認為，全中非將近10萬頭森林象中有一半棲息在加彭，因此這個國家公園中，將近2萬5千頭大象的死亡，是動物保育政策一個重大的挫敗。

在明凱貝公園內，本地的加彭盜獵者在公園南部大肆獵捕，北方喀麥隆的盜獵者則掌握了公園北部、中部的象牙來源，縱使加彭政府已經在國家公園中挹注了雙倍的預算，依然無法阻止跨境的盜獵行為，每天都有超過100頭大象因盜獵喪生。

國際野生生物保護學會(Wildlife Conservation Society)指出，森林象在2002年到2013年間失去的數量，必須要超過一個世紀的時間才能回復，這主要是因為非洲森林象除了比平常常見的普通非洲象體型略小外，牠們成長速度緩慢，這直接導致牠們在面對盜獵時更加脆弱，因為較低的成長速度使牠們不能迅速恢復族群規模。

2016年，全球最大象牙需求國之一美國才發佈了禁令，宣布禁止國內所有象牙製品的交易，過了幾個月，全球最大的象牙市場中國隨後跟進，宣布將在2017年底前全面關閉國內的象牙交易，如果能落實政策執行，這些數量銳減的大象，或許還有機會生存。