週四起天氣轉濕冷 最低溫可達12度

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）氣象專家吳德榮今（21）日在洩天機教室中提到，週四(23日)鋒面及大陸冷氣團南下，氣溫驟降、伴隨降雨，天氣變化很大，愈晚愈冷，台北市的最低溫約可降至14度、中部以北沿海空曠地區低溫約在12度，大約持續到下週二(28日)氣溫才會小幅回升。

吳德榮表示，昨(20)日大幅回喛，嘉義高溫一下升至31.1度，北台灣因為下過雨，氣溫大約低於26度。今 (21)日有小股的東北風南下，北台灣雲量增多、天氣轉涼；迎風面北部、東半部有一些局部短暫雨。明(22)日轉東南至偏南風，天溫又大幅回暖，但水氣很多、容易起霧，各地皆有局部短暫陣雨發生的機率。

週四起鋒面及大陸冷氣團南下，天氣轉為濕冷。週五至下週一 (24至27日)大陸冷氣團影響，日、夜的氣溫皆低，整天濕冷；中部以北、東半部降雨比較明顯，南部也有局部短暫雨的機率；迎風面及山區雨比較大。

週日及下週一的氣溫，台北市的低溫約在15度左右、中部以北沿海空曠地區的最低氣溫則仍在13度左右。連續4、5天濕冷天氣，感受上是會特別冷的，一定要注意保暖。

下週二(28日)冷空氣緩慢減弱，氣溫小幅回升，北台灣仍偏濕冷。另外值得一提的是:週五晚至下週一，3千公尺以上高山，氣溫已降至零度以下，水氣也很充足，降雪條件轉趨有利，可以期待。