產後腰酸背痛 骨盆腔後側薦髂關節發炎

（中央社記者趙麗妍台中21日電）42歲陳姓女患者，自然產生下3個小孩，因常腰酸背痛，併臀部連接大腿處酸痛，天氣轉換時更明顯，就醫檢查發現，患者的骨盆腔後側薦髂關節慢性發炎造成，以藥物治療。

童綜合醫院骨科部醫師王叔昂指出，婦女都是因為莫名的腰背痛來求診，主要都是因為女性在懷孕期間一種內分泌會造成骨骼關節的變化所導致。

他表示，因為懷孕時期分泌一種讓關節周圍韌帶鬆弛的荷爾蒙「弛緩素（relaxin）」，而弛緩素主要是幫助母親骨盆腔鬆弛以能因應胎兒逐漸長大，並為將來分娩時胎兒能夠順暢地通過原來堅實固定的骨盆腔，形成順產。

但同時因為弛緩素（relaxin）也會造成全身關節、韌帶、結締組織的鬆弛，所以這時關節出力容易造成其他地方關節的扭傷。

王叔昂表示，通常要生產之後的4至6週，鬆弛的韌帶才能恢復正常功能，所以在弛緩素恢復正常之前，都要特別注意身體適度的休息，並且避免過度操勞，以及提重物等等，因為這些都會造成關節傷害。

王叔昂說，因此中國傳統上的坐月子習俗，讓產後的身體好好休養，是有其必要性，可以預防往後容易出現全身關節疼痛的症狀。

王叔昂指出，陳姓女患者因為多產且產後沒有好好休養，所以目前出現的症狀只能緩解與改善，但無法根治，還是有可能復發。

醫師呼籲，產後4至6週婦女還是應該至少避免過度活動，讓身體關節進行修復，並恢復正常功能；產後在醫師確認可以運動後，可以適度地進行骨盆運動，藉由有意識的收縮骨盆底肌肉，來練習收縮尿道、陰道、肛門周邊的肌肉群，提高肌肉的強度與張力，有效預防骨盆鬆弛。1060221