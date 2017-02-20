〈財經主筆室〉二個女人的貓爪 揭國內金控帝國二大隱憂

新光金第三代大公主吳欣盈與新光金總經理李紀珠之間的雙姝大戰方興未艾，原本該是關起門來在家裡解決的內鬨，卻淪為茶餘飯後街知巷聞的八卦話題，二個女人的貓爪（catfight），除了突顯台灣金控帝國依舊充斥家族色彩外，更一次把包括台銀、兆豐銀、土銀、彰銀、合庫、一銀等六大官股行庫一齊通通拖下水，更讓台灣金融業愛聘政府高官當「門神」的潛規則浮上檯面，引發諸多揣測。

吳欣盈身為新光金董事長吳東進掌上明珠，正如她臉書上分享的「對家族事業熱情及投入，和一些幫助父母經營小攤販或連鎖洗衣店的孝順子女沒有差別。」事實上跟傳統大型家族企業栽培接班人一樣，她也受過殷實教育與實務訓練，擁有美國衛斯理國家發展學位、英國倫敦政經學院MBA高學歷，實務上也做過倫敦美林證券基金分析師。

2002年在父親身邊擔任特助，開始穩紮穩打的接班學習之路，她本身也熱情積極，不論在公司組織改造與集團轉型、目前主導的戰略發展部門都非常努力。但最近一次記者會，原本想要消除外界對她「恰北北」誤會，強調扮演專業董事角色「就事論事」關心公司，藉此平息外界對二個女人戰爭誤解，沒想到卻讓事情發展更一發不可收拾，Catfight傷痕愈畫愈深。

從關心家族、關心公司女兒角度，吳欣盈確實沒錯，家族色彩濃重也不見得是「原罪」，歐洲不乏傳承數百年以上的家族金融王國，還有美國沃爾瑪、韓國三星集團、印度塔塔集團等也都是世界級且成功的範例，但台灣家族企業所有權與經營權劃分不清不楚，董事長制、總經理制間充滿太多「彈性」，這對國際投資人來說是不樂見的，吳欣盈並沒有第二代常見「滿腔熱血卻被打槍」情形，接班人與老臣之戰老戲碼並未或還未發生，但她最大的錯就錯在不懂得父親吳東進的用心良苦。

據財政部、金管會資料顯示，國內轉任金融業的卸任官員高達35位，之前都曾是金融界之主要監督管理者，任滿三年後，不受旋轉門規範，直接轉進民營銀行、壽險、證券周邊等，包括邱正雄、顏慶章、李述德、蔡友才等等許多響叮噹的人物，前財政幫、金融幫都是董總熱門人選，龐大的人脈資源與背後潛在利益當然是主因，空降或許會引發部分舊屬不滿，但人脈也絕對不是拿來拓展業績通路這麼簡單。

吳東進若只是要求新光金短線上業績改善，應該有更多專業財經人士可以選擇，不過時代在進步，門神的角色與效果恐怕也需與時俱進。二女人的貓爪一次曝露出台灣金融業家族治理與旋轉門神二大隱憂，大者恆大、新科技最嚴峻的挑戰才要開始，舊思維已需要改變，新世代趨勢下每個產業最後只會剩下一、二家強者，或許已經沒有時間再作意氣之爭了。