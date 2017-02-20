中華電信MOD聯手福斯影片打造「金鋼狼」專區

中華電信董事長鄭優在新春團拜時曾積極向主流頻道招手，邀請頻道商與內容業者加入MOD/OTT大平台，藉由中華電信MOD與寬頻網路等優越的技術，吸引更多優質影音節目上架。近期中華電信MOD也與二十世紀福斯影片公司合作，結合2月28日在台搶先全球上映的金鋼狼獨立電影第3部《羅根》，打造多元化的行銷宣傳活動，引入多部優質電影內容，希望透過MOD，讓影迷們體驗華麗驚奇的鉅片之旅。
中華電信MOD與國際片商合作打造《羅根》亞洲獨家首映會
中華電信MOD擁有大量國內外頻道，搭配隨選隨看的彈性收視模式，提供消費者國內最優質的影音體驗，董座鄭優多次宣示將全力拓展MOD用戶，除了透過全台門市、合作通路神腦國際共700多店動員推銷、力邀衛星頻道上架MOD，豐富節目內容。近期更大手筆與福斯影片公司合作，舉辦亞洲唯一的《羅根》電影首映會，邀請好萊塢男星休傑克曼（Hugh Jackman）、派屈克史都華（Patrick Stewart）站台，為兩人最後一次演出金鋼狼的電影宣傳造勢。兩人預計將於本月26日抵台，並於2月27日晚間6點在台北101水舞廣場出席首映會與粉絲見面。
台灣將成為亞洲此次《羅根》唯一的宣傳地點，同樣也是全球巡迴終點站。《羅根》劇組的在台行程，勢必吸引了全球媒體與影迷們的高度關注與討論，中華電信MOD獨家取得直播合作，將為27日沒有辦法前往台北101水舞廣場的粉絲們，貼心準備首映會的紅毯直播，只要鎖定中華電信MOD、中華影視APP，就能同步收看休傑克曼與主持人的紅毯珍貴互動，讓您不會錯過任何一個精彩時刻。
舊片回顧、新片首映，中華電信MOD一次滿足影迷所有期待
除了首映會，中華電信也自即日起在MOD平台設立了「金鋼狼」專區為影迷暖身，其中含括「X戰警」或「金鋼狼」全系列電影共8部，搭配MOD隨選隨看、回看功能，讓影迷可以快速回味，以最萬全的準備迎接《羅根》的到來。除了男人味十足的金鋼狼，MOD特別準備各種不同角色的休傑克曼電影，包含《成人世界》、《鋼鐵擂台》、《悲慘世界》等共13部由休傑克曼擔綱演出的作品，共21部精彩鉅作，堪稱是全台最方便、完整的休傑克曼專區，讓喜愛休傑克曼的影迷在家就可以看飽、看滿。