中華電信MOD聯手福斯影片打造「金鋼狼」專區

中華電信董事長鄭優在新春團拜時曾積極向主流頻道招手，邀請頻道 商與內容業者加入MOD/OTT大平台，藉由中華電信MOD與寬 頻網路等優越的技術，吸引更多優質影音節目上架。近期中華電信M OD也與二十世紀福斯影片公司合作，結合2月28日在台搶先全球 上映的金鋼狼獨立電影第3部《羅根》， 打造多元化的行銷宣傳活動，引入多部優質電影內容，希望透過MO D，讓影迷們體驗華麗驚奇的鉅片之旅。

中華電信MOD與國際片商合作打造《羅根》亞洲獨家首映會

中華電信MOD擁有大量國內外頻道， 搭配隨選隨看的彈性收視模式，提供消費者國內最優質的影音體驗， 董座鄭優多次宣示將全力拓展MOD用戶，除了透過全台門市、 合作通路神腦國際共700多店動員推銷、力邀衛星頻道上架MOD ，豐富節目內容。近期更大手筆與福斯影片公司合作， 舉辦亞洲唯一的《羅根》電影首映會，邀請好萊塢男星休傑克曼（H ugh Jackman）、派屈克史都華（Patrick Stewart）站台， 為兩人最後一次演出金鋼狼的電影宣傳造勢。兩人預計將於本月26 日抵台，並於2月27日晚間6點在台北101水舞廣場出席首映會 與粉絲見面。

台灣將成為亞洲此次《羅根》唯一的宣傳地點， 同樣也是全球巡迴終點站。《羅根》劇組的在台行程，勢必吸引了全 球媒體與影迷們的高度關注與討論，中華電信MOD獨家取得直播合 作，將為27日沒有辦法前往台北101水舞廣場的粉絲們， 貼心準備首映會的紅毯直播，只要鎖定中華電信MOD、中華影視A PP，就能同步收看休傑克曼與主持人的紅毯珍貴互動， 讓您不會錯過任何一個精彩時刻。

舊片回顧、新片首映，中華電信MOD一次滿足影迷所有期待

除了首映會，中華電信也自即日起在MOD平台設立了「金鋼狼」 專區為影迷暖身，其中含括「X戰警」或「金鋼狼」全系列電影共8 部，搭配MOD隨選隨看、回看功能，讓影迷可以快速回味， 以最萬全的準備迎接《羅根》的到來。除了男人味十足的金鋼狼，M OD特別準備各種不同角色的休傑克曼電影，包含《成人世界》、《 鋼鐵擂台》、《悲慘世界》等共13部由休傑克曼擔綱演出的作品， 共21部精彩鉅作，堪稱是全台最方便、完整的休傑克曼專區， 讓喜愛休傑克曼的影迷在家就可以看飽、看滿。