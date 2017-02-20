中華電信整合物聯網啟動商機結合智慧裝置開創新局

「2017智慧城市展」自2月21日（二）起至24日（五）， 於台北南港展覽館展出，中華電信響應政府政策，滿足企業需求， 更超越民眾期待，打造智慧物聯環境，與客戶共創未來。在2017 年智慧城市展中，中華電信以「智慧創新局，物聯啟商機」 為核心精神，規劃「智慧金融Smart」、「智慧商圈Buy」、 「智慧家庭Fun」、「智慧交通Go」四大應用展區，並介紹「從 IDC到雲端」虛實整合應用，呈現智慧城巿的完整環節， 引領產業與社會共同走向智慧城市， 讓人們享受科技有感的工作效率及生活品質，打造智慧新世代！

數位金融時代來臨，銀行開始打造科技化或數位化的金融服務， 引進機器人增加便利性，減少申辦業務的等待時間， 也增加銀行內部的科技感， 未來也可望突破傳統銀行假日休息帶來的不便性，打造無人銀行， 讓民眾在假日也能夠使用銀行的便利服務。

中華電信去年成立創新辦公室，初期鎖定目前最熱門的金融科技（F inTech），致力為國內金融產業帶來新氣象， 與新金寶集團聯合打造的【迎賓機器人】除了能主動導引客戶外， 更可透過與客戶的交談來提供業務服務及諮詢， 並能即時判斷是否交由服務專員無縫接軌服務。

為提供金融客戶更方便的體驗，同時開發了【線上開戶】解決方案， 並於展場提供現場功能展示。金融機構可藉此提供24小時遠程視訊 櫃員服務，經由遠端客服人員輔助客戶進行開戶， 如此可延長服務時間，精簡服務人力，同時方便客戶即時申辦， 減少客戶臨櫃的需求，為金融機構打造先進的金融服務。