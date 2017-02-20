北市公車亭全面禁菸 3月起違者將開罰

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）繼去年10月信義商圈全面禁菸後，台北市衛生局和公共運輸處合作，宣布元旦起全市1,150座公車候車亭全面禁菸，經過2個月宣導期後，3月1日起執行稽查取締。呼籲民眾們都能遵守臺北市公車候車亭禁菸規定，共同營造清新健康的無菸候車環境。

為符合民眾對於公車候車區域實施禁菸措施之需求及期待，台北市衛生局再次與公共運輸處合作推動臺北市932個公車站之1,150座公車候車亭 ，自106年1月1日起實施禁菸，以候車亭屋簷垂直投影面積區域為禁菸範圍，3月1日起違者將處新臺幣2,000元至1萬元罰鍰。

台北市政府環境保護局蔡清村科長表示，針對民眾亂丟菸蒂行為，第1次處罰1,200元，1年內第2次處罰3,600元，第3次除處罰5,000元外，違規行為人並需再接受環境講習課程，以導正僥倖違規心態，呼籲民眾共同愛護市容環境品質，勿亂丟菸蒂，以免受罰。

不過沒有候車亭的公車站牌，考量有些站牌位於人行道或私人土地，暫不列入禁菸區。北市公運處正與衛生局研議，預計下半年會針對部分公車站牌推出試辦做法。

公車亭禁菸政策普遍受到民眾支持，認為尤其可保障老人、小孩和孕婦的健康，不用再遭受二手菸害。不過也有民眾認為，禁菸範圍僅限於公車亭屋簷垂直投影面積，如果吸菸者在範圍外吸菸，菸味還是會飄進候車亭，希望禁菸範圍再擴大。