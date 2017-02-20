亞洲第一潛水旅館 台中開幕！

亞洲唯一潛水旅館潛立方旅館Divecube Hotel昨(19)日盛大開幕，找來義大利建築團隊Y-40精心打造，耗時一年又二個月，超吸睛的潛水旅館終於完工，潛水池深為21公尺深，館內提供AQUALUNG全新裝備與氣瓶，過濾採最新的珍珠岩系統，水質清澈衛生水溫全年恆溫30℃，裡頭有沉船與洞穴等特色潛水設施，讓旅客體驗在城市中潛水的新奇感受。

「潛立方」旅館擁有水深達21公尺室內溫水潛水池，而在此住宿的旅客，也可以透過房間的窗戶，欣賞其他遊客潛水的身影！

台中市長林佳龍表示，台中年初才入選全球百大旅遊目的地城市，「潛立方」旅館也看好中台灣的觀光產業，正式入駐，將吸引全國，甚至全球熱愛潛水的朋友到此一遊，可望為台中帶來更多觀光產值，將台中行銷出去。

此外，「潛立方」也不忘回饋社會，將提供潛水池給消防局，作為消防員水域救援的訓練場所，拚觀光又做回饋社會，期待更多的旅客到台中感受這個「好所在」，讓台中的觀光再加分。

潛立方提供住宿與潛水等活動，潛水體驗一天共有9個時段，包含需有專業證照的自由潛水、水肺潛水與夜間探險潛水，一次潛水體驗收費一人3000元，館內可攜帶個人潛水裝備。另外住宿方面，全館共有30間膠囊客房價位從單人房1800到六人房6000元不等，價格算平易近人。