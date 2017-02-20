聯徵中心表揚國內金融機構　推升金融授信業務徵審品質

（台灣英文新聞／財經組 台北報導）為提升信用資訊之品質、豐富信用資訊價值，並提供正確、及時、完整之信用資訊，聯合徵信中心自2007年起每年舉辦「金安獎暨金質獎表揚大會」，至今已屆滿10年，今年也表揚共25家機構，有助推升我國整體金融授信業務之徵審品質。

「金安獎暨金質獎表揚大會」周二舉辦，獲獎機構包括臺灣銀行、三信商業銀行、日商瑞穗銀行台北分行、花蓮第二信用合作社、臺中市臺中地區農會、彰化縣伸港鄉農會、彰化縣彰化區漁會、全球人壽保險股份有限公司、玉山商業銀行、華南商業銀行、高雄銀行、聯邦商業銀行、高雄市大寮區農會、雲林縣斗南鎮農會、嘉義縣義竹鄉農會、中華郵政股份有限公司等。

金融監督管理委員會副主任委員鄭貞茂、金融監督管理委員會銀行局局長王儷娟、及中華民國銀行公會理事長呂桔誠皆蒞臨致詞頒獎。

世界銀行日前發布《2017經商環境報告》（Doing Business 2017），其中由聯徵中心負責之「信用資訊指數（Depth of credit information index）」連續第三年獲得8分滿分佳績，本報告共對190個經濟體進行評比，聯徵中心得分高於東亞及太平洋區國家的平均分數4.2分，也高於OECD（經濟合作暨發展組織）全體高所得國家的平均分數6.5分。

為便利民眾了解個人在金融機構間的信用情形，聯徵中心於2015年11月1日起推出之「個人線上查閱信用報告服務」，大幅提升信用報告申請效率，民眾僅需透過網際網路，即可使用內政部核發之自然人憑證隨時隨地檢視個人的信用紀錄，依據統計，已有超過12萬人次使用該項服務。聯徵中心更將推廣期間延長至明（2017）年12月31日，民眾不論查閱次數皆不予計費。