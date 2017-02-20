讓黑心食品無所遁形 中央畜產會把關食安

（台灣英文新聞／台北報導）成立於民國70年的財團法人中央畜產會技術服務中心，是國內畜禽產品藥物殘留檢驗之先驅。自成立以來，配合政府政策推動、協助國內農畜禽水產相關產業升級，接受政府委託檢驗服務，被公認為國內最公正、專業與獨立之民間檢驗單位。

中央畜產會技術服務中心不僅提供臺灣食品標示之八大檢驗項目，為服務食品出口商，亦提供美國、香港、新加坡等國規定之食品標示項目檢驗。對於食品添加物如防腐劑、人工甜味劑、色素、作為酵素抑制劑及保持食品顏色鮮豔漂白劑的二氧化硫、可保持肉品豔色及可抑制厭氧環境下存在的肉毒桿菌之硝酸鹽及亞硝酸鹽等，皆提供檢驗服務。

中央畜產會目前擁有60餘位專業之檢驗人員，檢測項目除了成分分析、食品添加物、藥物殘留、農藥殘留，亦涵蓋重金屬、毒物、生物技術、保健食品、中藥等，檢驗項目如下：

動物用藥殘留檢驗：

臺灣地處亞熱帶，氣候炎熱多濕，本就有利於各種病原及病媒孳生，加以養畜禽業者為提高單位產量，多以集約方式經營，致飼養密度高，若未能妥善管理，落實消毒等自衛防疫工作，一旦發生疾病，往往不易有效控制。因此，於畜禽飼養過程中使用藥物來防治疾病的發生，勢所難免；此外，國內養畜禽業者為了降低生產成本，同時提高生產力，與其他先進國家相似，均於飼料中添加微量含藥物飼料添加物，以期促進動物生長、改善飼料利用效率並維護動物健康。中央畜產會技術服務中心提供各類動物較常使用及較易發生殘留及可能對人體造成危害之指標性抗生素、抗菌劑、抗寄生蟲劑及如乙型受體素等動物用藥品之檢測，以維護畜禽產品安全及保障消費者食用健康。

農藥殘留檢驗：

臺灣氣候高溫、高濕，先天環境上即易致病蟲害；且因本國農作物複種指數高，密植栽培結果，病蟲害容易肆虐蔓延，所以農作物病蟲害防治實在是農業生產上必要的措施。現今世界各國無不積極研究利用生物、物理方法或栽種抗病蟲品種等各種非農藥方法來防治病蟲害，一方面確保作物生產，另方面亦可減少農藥的使用。儘管非農藥方法已有長足進步，但因效果或時間上較難把握，往往不易為農民所採用，而化學防治，即農藥之引用，非但方法簡便，且效果迅速確實，普遍為農民所歡迎並應用。惟農藥屬化學製品，大部分具有毒性，使用得當是為「藥」，使用不當即為「毒」。其殘留於農產品時可能危及消費者健康，殘留於環境中可能影響生態環境。本中心可協助農業生產者於農作物停藥期或收成農產品之農藥監測，亦提供消費團體對食材之農藥檢測，以確保食品安全。

微生物檢驗：

食物內含有許多微生物，這些微生物的存在，除可能造成食品品質的劣變外，有些病原菌如沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌及一些病毒或病原菌產生之毒素，更可能藉著食物當作傳遞的媒介進入人體，而危害人體健康，或是發生食物中毒事件。除了對人體有害的微生物，亦有對人體有益之微生物（如乳酸菌能代謝醣類，產生乳酸）。技術服務中心之微生物檢測不僅提供一般衛生指標菌（如大腸桿菌群及大腸桿菌）之檢測；食品中毒原因微生物(又稱病原性生物)如沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌等之檢測；亦提供益生菌如乳酸菌等之檢測。

基因改造食品檢驗：

基因改造生物（GMO, Genetically Modified Organism）係指使用基因工程或分子生物技術，將遺傳物質轉移（或轉殖）入活細胞或生物體。市面上最常見的基因改造食品，其成分是來自經基因改造的黃豆和玉米。經基因改造的黃豆可加工製成醬油、黃豆粉，或用來製作餡餅、食用油及其他豆類食品；經基因改造的玉米則可加工製成玉米油、麵粉或糖漿，再用來製造零食、糕餅和汽水。台灣的基因改造食品管理，係依據食品安全衛生管理法嚴格管理，於食品標示法規內訂定了基因改造食品原料標示規定，技術服務中心正建立基因改造食品之檢驗方法，以因應此方面的需求。

水質檢驗：

因應畜牧業今年開徵水污染防治費，且配合農委會輔導改善肉品市場及屠宰場廢水處理設備老舊或操作人員技術不足，導致其所排放廢水水質不符合放流水標準而遭致罰款或停工處分等問題，技術服務中心已取得環保署環境檢驗測定機構之申請許可，可提供水質水量類檢測服務，檢測項目包括事業放流水採樣、導電度、水溫、生化需氧量(BOD)、化學需氧量(COD)、懸浮固體、真色色度、大腸桿菌群等8項。

圖為中央畜產會技術服務中心人員正在進行濁度試驗

為因應實際檢驗需求，中央畜產會每年檢驗項數超過30萬項次，除接受政府委託檢驗計畫外，亦接受民間團體及業者(包括驗證機構)之委託檢驗。中央畜產會每年參加衛生福利部、英國FAPAS/FEPAS、香港、IDFB等能力試驗機構之測試，以確認檢測之穩定性與準確性。目前技術服務中心通過認證如下：

(一)通過財團法人全國認證基金會（TAF）140餘檢驗項目之認證。

(二)通過衛生福利部食品檢驗機構60餘檢驗項目之認證。

(三) 通過衛生福利部藥物化妝品5項檢驗認證。

(四) 通過國際羽絨（IDFB）之「羽絨(毛)檢測項目認證」。

（五）通過環境保護署環境檢驗水質水量類認可。

（六）本中心為日本厚生勞働省指定之B類檢查機構（編號：TW20002）。

中央畜產會亦持續與國內外等學術單位合作，以提昇檢驗技術，同時透過線上線下資訊分享與輔導，提升業界自主食安管理能力暨水準。驗證、輔導、與訓練項目如下：

（一） 委託執行工廠稽核。

（二） 國內外農畜水產品相關檢驗資訊之蒐集、分析、研判等事項。

（三） 持續與國內外等學術單位合作，以提昇本中心檢驗技術。

（四） 國際實驗室認證業務系統之推動與改善。

（五） 輔導農糧與水產品等相關團體辦理產銷履歷等相關驗證業務。

（六） 協調與輔導畜牧水產等團體建立與執行相關檢驗分析制度事項。

（七） 協助業者訓練品管人員檢驗技術及檢驗資訊之諮詢等業務。

（八） 辦理相關業者檢驗之能力測試等相關事宜。

（九） 執行政府及其他單位委託辦理各項研發、驗證、輔導與訓練等業務。

中央畜產會技術服務中心提供準確、迅速及高品質之檢驗服務，歡迎國內農畜水產業界及消費團體多加利用。