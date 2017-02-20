研究：電子菸對健康的危害恐勝於香菸

(台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導)香煙燃燒時所產生的煙霧中至少含有2000餘種有害成分，其中包含焦油和一氧化碳等，許多老菸槍戒不了菸癮，但又不希望造成健康的負擔，於是改抽電子菸，但電子菸對身體真的無害嗎？

電子菸問市以來爭議不斷，之前美國一份研究發現，電子菸不僅不能降低青少年的吸菸率，還會誘惑本來不吸菸的青少年嘗試吸菸。而二月初一份發表於《美國醫學會雜誌─心臟病學》（JAMA Cardiology）的研究更顯示，電子菸也會增加心臟病的風險。

此實驗對象為42位年紀28歲身體健康的男女，同時皆無長期服用藥物和抽菸習慣，其中23位有每天抽電子菸的習慣，持續至少1年以上；19位則從沒抽過電子菸。實驗中使用心電圖和血液測驗來監測其心臟狀況。

結果發現，經常吸電子菸的人，會導致血液中腎上腺素和氧化應激反應水平上升，而這些都是造成心血管疾病的危險因素。（氧化應激是由自由基在體內產生的一種負面作用，並被認為是導致衰老和疾病的一個重要因素。）

雖然電子菸可避免燃燒傳統香菸時的多種有害物質和致癌物質，但仍有許多研究發現其內含甲醛、乙醛等致癌物質，尼古丁含量甚至高於傳統香菸，因此有害程度並不亞於普通的香菸。尤其電子菸在許多國家屬違法列管產品，在沒政府監督下品質、來源不明，提醒民眾切勿輕易嘗試，以免對健康造成更大危害。