再不見魔幻西海岸—國美館〈西海岸異世界－360°錄像實驗〉

國立臺灣美術館推出2017數位藝術創作案展「馮偉中：西海岸異世界－360°錄像實驗」，藝術家運用空拍技術，完整呈現東西岸地景的差異，引起觀眾省思。

國美館蕭宗煌館長表示，數位藝術為當代藝術創作表現的潮流，本次在108展覽室展出的〈西海岸異世界－360°錄像實驗〉呈現臺灣東西岸人文及自然環境的差異，藝術家不但完美駕馭360度的展覽場域，作品更是兼具視覺美感並傳達藝術家對生態環境的觀察暨社會影響力。

藝術家馮偉中身兼環境紀錄片導演，具有動畫、紀錄片及微電影拍攝背景，他提出自三年前迷上空拍錄影後，漸漸意識到現在已經越來越難看到純粹的藍天，因而發想以環境汙染為切入點創作，希望透過藝術產生影響力，讓更多人意識到環境議題，正視臺灣空氣汙染正越來越嚴重的現實，重新思考工業發展帶來的後果。

〈西海岸異世界－360°錄像實驗〉作品區分為三個章節，第一章節以地景為主角，用一個小星球將東西地景區分為二，表達出強烈的對比。第二個章節則以「沉浸式場域」、搭配呼吸及心跳的背景音效，喚起觀者對環境污染的關注。第三個章節則是360度攝影，用翻轉的手法創造出天地交替的效果。馮偉中導演藉由具實驗性的360度空拍技術，結合影像後製及差異極大的東西海岸地景，以不同的角度呈現人們認知的世界。

紀錄片是具有觀點的真實再現，科技的進步更使得紀錄片發展出多元的美學形式。馮偉中深入臺灣各地，紀錄並解構臺灣極端風貌的東西海岸，並運用360度空拍技術，以魔幻寫實的剪接手法，將東西海岸地景變成一個獨立星球般的超現實構圖，對比汙染及美麗的現實圖景，思辨島嶼不均衡的發展及人們的疏離。「馮偉中：西海岸異世界－360°錄像實驗」展覽自106年2月18日至4月23日於國美館108展覽室展出，詳細展覽訊息請參考國美館官網: www.ntmofa.gov.tw。