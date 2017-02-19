「例行巡邏」美國航母卡爾文森號進入南海

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）美國海軍證實，美國航空母艦戰鬥群昨（18）日開始南海周邊例行巡航任務。這項部屬緊接著中國外交部周三（15日）的嚴正警告而來，中國外交部周三方才警告華盛頓不應挑戰中國在南海的主權地位。

美國尼米茲級航空母艦(Nimitz Class Aircraft Carrier)卡爾文森號(USS Carl Vinson)艦隊18日開始在南海進行巡邏作業，聲明並同步公告在卡爾文森號的臉書專頁USS Carl Vinson (CVN 70)。

《路透社》訪問戰鬥群司令 Rear Admiral James Kilby表示，日前在太平洋進行的訓練已有效提升航母戰鬥群的戰備與效率。卡爾文森號上次出現在南海區域已是兩年前，其服役美國海軍35年來累計航行至南海16次。

川普上任後，美中間貿易、領土上日益緊張的關係，加深了南海一帶成為「戰事熱點」的疑慮。美國國防部長詹姆士·馬提斯（James Matthis）近期訪日時即稱，他不認為現階段有必要「戲劇性的轉移當前的軍事部屬」。中國亦在周五（18）日進行其自身的海軍操演，不免挑起鄰近國家的敏感神經。

中國持續保留對南海區域的主權聲索，南海一帶資源豐富又是交通要道，年經貿易量高達五兆美元。台灣、汶萊、馬來西亞、菲律賓、越南都主張在南海部分水域保有主權。

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