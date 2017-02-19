川普該上的歷史課 印度、孟加拉圍牆成效如何？

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）美國總統川普計畫在長達3200公里的美墨邊界築上圍牆，防止他口中的「罪犯、毒犯、性侵犯」任意進入美國。事實上，這並不是全新的瘋狂點子，許多國家都曾在國界築牆防止非法移民或恐怖分子進入。

那麼，歷史經驗是如何呢？《外交家》雜誌分析了「在國界蓋牆」的經典例子，指出圍牆其實不大能有效防堵有心人士進入，而且要建築、長期修養維護圍牆耗費龐大的財力、物力。

印度的歷史經驗

印度在與巴基斯坦、孟加拉交界處都建有圍牆。與孟加拉的界牆是在1980年代時興建，那時有大量孟加拉移民湧入北印度阿薩姆邦（Assam），造成社會議題在印度政界發酵。

阿薩姆邦內發生的大規模抗議行動、暴動，讓印度逐漸意識到移民對國家人口、身分認同、投票模式、就業等各方面的影響。部分為了平息阿薩姆的怒火，印度政府毅然採取一連串的手段反制，其中一項便是建築圍牆，防範「非法移民」入侵。

印度和孟加拉共享4,097公里長的國界，高高低低橫越平原、溪流、山丘、水田等。圍牆預定地原先聚集相當多的人口，因此兩國住在交界處的人們彼此在生活上連結深遠，有些連結還可以回溯到幾世紀前。

邊界太長、人力太少

後來，印度政府在交界處蓋上了8尺高（約2.5公尺）的圍牆，上覆鐵絲網、有些還通電，整條國界約70%都被藩籬隔開。不可否認，這道圍牆看來十分嚇人，卻終究無法阻隔孟加拉人進入印度探訪親戚、或為了維生不得不冒險。夏威夷大學副教授Reece Jones分析：「用圍牆防堵移民往往成效不彰。」主因是邊界實在太長了，駐防的人力有限力有未逮，總有洞可鑽。

另外，若兩國邊界行經水域，也無法建蓋圍牆。（印孟兩國間有1,116公里會經河流流域）舉例而言，阿薩姆邦和孟加拉的界線就有44公里經布拉馬普特拉河（Brahmaputra River），這條河甚至年年改道。當局確實有考慮過以臨時的藩籬替代，外加部署巡邏小艇不時巡視，但這處的監控確實特別困難，偷渡防不甚防。

至於圍牆是否能有效防堵恐怖分子進入？Jones指出，多數恐怖分子多半有資金變造文件，再以假身分順利通過檢查點。

圍牆不僅無效阻絕移民、罪犯，也因它的存在，衍生出更多暴力。有許多人在行經邊界圍牆時遭武裝巡警槍殺。根據一份2010年人權觀察組織的報告，2001年到2010年間印度邊境安全部隊（Border Security Force）粗估射殺了900位試圖經過邊界的孟加拉人。這些受害孟加拉人，有些僅僅是為耕種在牆邊的農田，不慎離圍牆太近就遭槍擊。

僅僅一牆之隔，兩國人民為探訪親戚，甚至得付錢給偷渡犯好順利經過圍牆，跟邊境部隊賭上自己的身家性命。

圍牆=霸凌別人的老大哥？

細數諸多缺點，那麼為什麼政府官員（尤其那些極端愛國人士）仍然對圍牆抱持著執著？ 《外交家》點出，是因圍牆帶有的象徵性意涵。不管是印孟間的高牆、或是川普打算建造的美墨圍牆，都讓政府「看來有魄力」能夠採取強硬手段保護本國人民遠離「不法份子」、「外來者」。

在外交上，築牆從來不是什麼友好的表現。印度築牆的行為實際損害印孟關係，加強孟加拉人民心底把印度視為「霸凌小國的老大哥」，讓雙方對彼此不信任。築牆，為印度招來孟加拉、南亞他國的強力指責，傷害的不僅是兩國雙邊關係，更大減印度作為區域大國的美好形象。

近年來，印度嘗試向孟加拉、不丹、尼泊爾、緬甸伸出友誼之手，提議構築跨國鐵公路加深國家連結，促進貿易及各方面合作。圍牆顯然與上述精神背道而馳，大大降低印度釋出的善意。

印孟共同面臨的棘手問題

《外交家》末段認為，長期而言圍牆的存在只會持續損害印度和區域國家（特別是孟加拉）的關係。孟加拉國土雖小，卻擁一億多的人口，大部分土地僅高於海平面10公尺，水患頻仍。隨著氣候變遷，只要海平面再上升一公尺，五分之一的孟加拉國土都會從此埋沒在水底下。

但孟加拉一邊緊鄰海洋，另三面都與印度相交。印度築起了高牆阻絕人口流動，孟加拉的氣候難民將何去何從？《外交家》直言，不論基於人道考量、或是印孟共同面臨的國土淹沒命運，都讓印度不可能再對圍牆問題睜一隻眼閉一隻眼。

圍牆不僅不能發揮它原先預期的功能，只為印度帶來一個又一個棘手問題。但是，川普是否真能看到其他國家斑斑歷史，學得一些教訓？

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