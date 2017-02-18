〈時評〉危險意識　國之磐石

台灣歷經多樣危險而沒改正，除「缺乏危險意識」外，究責但不真改，不講科學方法，被偽科學、虛假正義，搪塞了事，今日要徹底改弦易轍，人民才有保障。

政府假保護勞工，卻激發勞資糾紛，最終似乎只肥國營單位、公務員？一般底層勞工，如派遣工，永遠難以受到基本照顧，仍難脫為奴工定位？像這次，交通部長賀陳旦還指責蝶戀花司機。

雪上加霜，長久被醬缸敷衍文化主宰；如「喫果子拜樹頭、有拜有保祐」（不管對象是誰，逢廟便拜，盼得平安）。簡單一拜，便宜行事就算「做完、做好」啦，不會再進一步反省該處理源頭的事。因為自我暗示：事情大條，我又渺小，應該無法處理、讓別人去解決。如此，又形成自掃門前雪文化！1958、1988年美國肯塔基州校車事故，檢討源頭，校車衝撞測試改以裝甲車為標準，且有優先路權，與校車相撞事故責任也加重。

安全社會要從「危險意識」著眼，然從何開始？如何做、誰來做？

從「政務官謙卑負責」開始

1997年台北拔河斷臂事件7人重傷，新聞處長下台、八掌溪事件4死，行政院副院長下台。

這次，2月13日國五接國三匝道賞櫻團翻車33死、11傷，30年來最嚴重公路事故，不只「安全標準待改進」，更主要是「危險意識」，責任歸屬該由誰承擔？交通部長不下台，行政院長要負責，否則小英政府恐無法連任？負責任是落實「危險意識」謙卑的開始。

要「重視生活細節」做起

杜邦對鉛筆、電梯、下樓梯、駕駛等生活細節為例。在「內部安全提醒」（Safety Contact）規定，鉛筆一定要朝下擺放、搭乘電梯不能用手觸碰電梯門、下樓梯要扶手。同時也規範內部職員只要有開車，就必須完成一年一次的稽核表格，由主管、同事觀察申請者的駕駛情況，還必須上網通過安全訓練測試，並上兩年一次的「防禦性駕駛課程」，為什麼？強化危險意識，並防範別人撞自己！

杜邦注重各種安全控管問題，成為典範，包括收到各類罰單，必須向公司回報，列為「安全表現」考核，公司員工有不合安全要求，連帶影響主管考績，達到以安全為基本。

德國安全教育從生活做起，如小學教育，建立在各種「危險防衛」，因為慎重，形成了安全砥柱。

處謙卑，得尊榮。有安全，國才有磐石。