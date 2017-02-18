疾管署擬解除男同志永不得捐血禁令

（台灣英文新聞／生活組 台北綜合報導）疾管署日前召開專家會議，擬將男同志永不得捐血禁令，放寬為「5年內無男男間性行為」即可捐血，相關配套、實施時程待衛福部拍板定案。



根據衛生福利部現行「捐血者健康標準」規定，有「男性間性行為」與AIDS（愛滋病）患者或曾患惡性腫瘤、白血病等人士，通通名列「永不得捐血」的對象。



網友去年9月在行政院公共政策平台提案，指出近年隨檢驗科技進步，男性性行為者捐血禁令已成侵犯不同性傾向族群人權的歧視做法，獲5000多人連署支持。



疾管署副署長羅一鈞今(18)受訪時表示，衛福部日前曾邀愛滋領域專家開會，會中專家指出，澳洲、加拿大、英國等國家自2012年陸續放寬男同志捐血禁令，改為「特定期間無男男性行為者可捐血」，相關文獻顯示，放寬後沒有增加經血液產品傳播愛滋病的風險。



專家也認為，現行愛滋病毒檢驗技術提升，已能將檢驗空窗期從21天縮短為11天，而且根據國外研究，修改捐血限制，可讓男男間性行為者增加在捐血面談時，坦承檢視是否符合捐血規定，有助降低血品傳播愛滋病的風險。



因此，提議參考加拿大一開始的作法，放寬為5年無男男性行為即可捐血，羅一鈞說，這個「5年」並不代表疾病空窗期，而是「醫學跟人性考量的折衷」，未來將持續監測捐血者陽性率，強調仍會以用血人健康風險為最高考量。



羅一鈞指出，愛滋專家意見已送回衛福部，但因此決策同時涉及血液安全問題，未來還得再由血液安全專家、感染科專家提出專業見解，並且擬訂相關配套措施，由衛福部最後拍板。