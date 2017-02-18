擴大反恐？中國旅客赴美前將須提供社群帳號

（台灣英文新聞／施家恩 綜合外電報導）早自去年底，美國政府即開始要求部份入境的外國旅客提供社群媒體帳號，諸如臉書、推特等，從而掌握危險份子的行蹤，並即時因應可能的攻擊。現在，美要求提供社群媒體帳號的對象，更延伸至中國籍旅客。

美國新聞網站Politico報導，美邊境巡防官員提案，也對入境美國旅遊的中國旅客，詢問其社群媒體帳號。擁有美長期商務或訪問簽證的中國籍旅客，赴美前必須上網填表，將來系統也會有一欄，請其列出名下的社群媒體帳號，不過申請者可選擇拒答。

目前會被詢問社群媒體帳號的入境旅客，主要來自獲赴美免簽待遇的國家。報導指出，拒答者仍可申請入境美國，並不會被負面解讀或推論。

美國土安全部長John Kelly上周在一場國會聽證會上表示，政府正考慮向某些國家旅客索取社群媒體帳號密碼，以過濾潛在的恐怖份子。

自去年開始，網路隱私維權份子與科技公司對此舉感到憂心忡忡，認為高舉著保護國家安全的大旗下，個人隱私恐受侵害。而專家也指出，向入境旅客要社群媒體帳號的動作到底對國安幫助多大，都還未明；有些旅客可拒絕提供或稱忘記帳號，有心人更可以提供幽靈帳號，就算是提供帳號，帳號擁有者可以做隱私設定，重要的資訊官員還是看不到，除非刻意去突破設定。

目前表格上的社群媒體選單包括臉書、Google+、Instagram、LinkedIn、與YouTube，但中國因進行網路管制而不是人人都擁有這些平台的帳號，因此官員也在考慮在選單中，新增其它中國主流社群媒體選項。