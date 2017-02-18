台片柏林影展獲獎 導演：獻給台灣為婚姻平權努力的朋友

（台灣英文新聞／藝文組 台北綜合報導）台灣導演黃惠偵導演紀錄片新作《日常對話》傳來捷報！在德國時間2月17日晚間獲得「泰迪熊獎」（Teddy Award）最佳紀錄片獎的殊榮，揚譽國際影壇。

《日常對話》是導演黃惠偵與她的同性戀母親的家庭故事，2016年初曾經剪輯成片長一小時的短版紀錄片《我和我的T媽媽》，後來重新剪輯成88分鐘的長版，片中透過她與同志母親間的親子對話，紀錄兩人如何從中相互理解並修復彼此的關係。

導演黃惠偵在上台受獎時表示：「我們來自台灣，一個很小但很美麗的小島，今年我們很有可能會成第一個通過同志婚姻的亞洲國家，謝謝Teddy把這個獎給了我們，這個獎是屬於台灣所有為了婚姻平權努力的朋友們最好的禮物！謝謝柏林影展，感謝泰迪熊獎，感謝我的團隊以及我的媽媽！」

文化部長鄭麗君表示，《日常對話》為黃惠偵導演首部長片紀錄片新作，能從柏林影展「世界電影大觀」單元50餘部作品脫穎而出獲獎，實屬難得。而近年我國短片、劇情長片及紀錄片屢獲國際影展肯定，如趙德胤導演的《再見瓦城》、黃亞歷導演的《日曜日式散步者》、鍾孟宏導演的《一路順風》、侯季然導演的《四十年》、朱賢哲導演的《白蟻》以及崔震東導演的《樓下的房客》等不同類型影片，不僅在國內甚獲好評，也在義大利威尼斯影展、鹿特丹國際影展、東京國際影展、釜山國際影展、比利時布魯日國際影展締造佳績，可見臺灣電影產業攜手開拓多元類型創作的努力，已獲國內外肯定。