嬰兒腦部掃描 可有效提早診斷出自閉症

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）本週一份發表於「自然」（Nature）期刊中的研究指出，對嬰兒進行腦部掃描可有效診斷出哪些嬰兒會罹患自閉症。自閉症患者若能早期接受行為治療，將能減緩症狀。

一般而言，自閉症約2到3歲才能被診斷出來，但據最新研究，對6到12個月的嬰兒進行腦部掃描，可有效於自閉症症狀顯現前確診。這項研究指出，核磁共振掃描顯示嬰兒腦部成長的較快，這是罹患自閉症類群障礙（ASD）的跡象。

這項最新研究對106名ASD高風險嬰兒及42名低風險嬰兒進行研究。研究人員發現，6個月和12個月大嬰兒的大腦皮層快速成長，他們到24個月大時被診斷出罹患ASD。這項試驗有15名孩童於24個月大時被診斷出罹患自閉症。。

自閉症屬於廣泛性發展障礙症的一種，是因腦部功能異常所致的疾病，發病成因未明。自閉症常伴隨有智障、癲癇、過度活躍、退縮及鬧情緒等問題。患有自閉症的學生在日常生活中有三大障礙：人際關係障礙、語言表達障礙及行為障礙。發病比例大約每68位學齡兒童中就有一位罹患，英國約有70萬自閉症患者，而美國則有300萬名。

-------------------------------------------------------------

補充資料來源：財團法人中華民國自閉症基金會