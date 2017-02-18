東京國際食品展 台灣畜禽廠商拼商機

（台灣英文新聞／財經組 台北報導）向來中日雙方食品進出口貿易關係密切，加以日本人消費力高，不吝購買高價精品，日本一直是兵家必爭之地。

今年3月7日至10日，由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「東京國際食品展台灣參展團」是今年首檔大規模海外食品參展團。中央畜產會邀集羽禾、信功、廣大利、浤良、新力香5家畜禽廠商參展，為爭取商機並進行國際宣傳。

外貿協會精心設置的台灣國家館(Taiwan Pavilion)，位於日本千葉縣幕張國際展覽館第5展覽館，計有123家廠商參展。展出特色產品為臺灣生產／製造之生鮮蔬果、冷凍蔬菜、茶、糖果餅乾、罐頭食品、蜜餞、酒、飲料、釀造食品、冷凍食品、漁畜產品、各類農耕產品等。本次畜禽廠商將展出常溫的鵪鶉蛋品、培根、熱狗、東坡肉、义燒、肉鬆等豬肉加工製品、鹹蛋、皮蛋、三色蛋等蛋製品。

本展涵蓋之行銷面，早已不只日本，而是整個亞太甚至中東地區。今年畜禽廠商中特別值得關注的是信功公司及羽禾公司，信功的肉品早已成功輸日，羽禾的鵪鶉蛋銷新加坡已供不應求，多年來未參加東京展，今年重返展會，預期定有新突破。

本展自 1976 年首屆辦理迄今，已成為亞洲最具規模之專業食品展，並與「德國科隆展(ANUGA) (ANUGA)(ANUGA) 」與「法國巴黎食品展(SIAL) 」並列為全球前三大專業食品展，是進軍亞洲市場的通道。2017年預計70餘國3000餘家國內外廠商參展，可吸引近8萬名買主參觀。

屏東、雲林、台中、嘉義、台南、高雄各縣市政府多年來都積極參與東京展，今年新北市政府首次加入。希望透過東京展覽平台，瞭解買主對產品的接受度或滿意度，以便將成果帶回臺灣，更精進產品口感、包裝、定位及訴求等。

東京展值得海內外人士專程前往，或留日期間順道增加此一參觀行程，以進一步認識臺灣優質且多元的畜禽產品，並尋找採購商機。

另，東京展揭開序幕後，我畜禽廠商今年還將赴香港國際食品展、馬來西亞清真食品展、馬來西亞國際食品展、香港美食博覽會等重要國際食品大展參展。