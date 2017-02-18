禽流感疫情蔓延 日常生活中該如何避免感染

（台灣英文新聞／朱明珠/ 台北綜合報導）近日禽流感疫情蔓延，疾管署呼籲，預防禽流感，應遵守「5要6不」原則，例如禽肉及蛋品要熟食，料理生鮮禽鳥肉品及蛋類後立即洗手，刀具、砧板也要澈底清洗後才能再度使用。，並注意個人衛生用肥皂勤洗手等。

中國本季入秋（2016年10月1日）後累計2例人類H5N6流感病例，分別為湖南省及廣西壯族自治區，均於去年11月發病。自2014年起累計17例病例，均為散發，分布於廣東省、湖南省、雲南省等8個省分，多為重症，其中12例死亡，致死率70%；逾七成個案為20至49歲；逾八成具禽類或活禽市場暴露史。

疾管署呼籲應遵守「5要6不」原則，「5要」：禽肉及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽鳥長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動；「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明禽鳥肉品、不接觸或餵食候鳥及禽鳥、不野放及隨意丟棄禽鳥、不將飼養禽鳥與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮壅擠的場所。

董氏基金會建議民眾，烹煮雞蛋之前，應先確認蛋殼無裂痕、破損，再用清水沖洗、搓洗蛋殼，然後立刻打蛋入菜，以避免蛋殼敲開時有髒污接觸到蛋白蛋黃。



買回禽肉、蛋類後，可用塑膠袋或容器獨立儲存，勿使血水髒污沾染到冰箱裡的其他食物；刀具、砧板也不要混用處理生熟食，以減少交叉感染。



烹調食物前、處理生肉及蛋後、用餐前、如廁後及接觸禽鳥後，用肥皂將雙手至少搓洗20至30秒。

除此之外，長期關注食安的長庚毒物實驗室團隊資深護理師譚敦慈表示，她個人習慣是雞肉買回就先煮沸水燙，燙過再清洗，既可殺菌也好料理。

譚敦慈說，應避免食用可能用生蛋的製品，如部分未加熱蛋製成的提拉米蘇、慕斯、卡士達醬、美奶滋，吃火鍋時不要用生雞蛋沾醬，也別再吃班尼迪克蛋、溫泉蛋、太陽蛋等。有些人認為，用生雞蛋敷臉可以緊緻皮膚，譚敦慈也說，在禽流感流行季，用生雞蛋敷臉也是危險行為