防禽流感禁餵鳥 北市開2百餘件勸導單

（中央社記者劉建邦台北18日電）全台防疫禽流感，台北市長柯文哲今天受訪時建議民眾不要在公園餵鳥；環保局則啟動宣導禽鳥群聚公園稽查及消毒，至上午11時，告發7件、勸導233件，又以中研公園33件最多。

環保局表示，因應H5N6禽流感疫情，13日起針對包括中正紀念堂自由廣場在內的14處禽鳥最常群聚公園，派員舉牌宣導及稽查餵食禽鳥造成環境污染行為，並同步加強消毒。

對於市民大道位於林森南路和金山南路中間靠華山特區間路面，傳有鴿糞汙染一事，環保局也已指派中正區清潔隊加強周邊鴿糞清除及派員巡查該區域。

環保局表示，有民眾常買飼料到公園、廣場餵禽鳥，因現正值禽流感疫情，民眾可能間接碰觸到鳥類或排泄物，增加感染風險。

環保局自13日起加強勸導民眾不要餵食野鴿、鳥，而北市14處禽鳥群聚公園管理單位也已設告示牌，宣導民眾勿餵食。

針對民眾餵食野鴿造成污染環境的行為，環保局會先予勸導，勸導不聽，就依違反廢棄物清理法第27條規定，處罰新台幣1200元至6000元罰鍰。

環保局統計，從13日起至18日上午11時，針對禽鳥聚集地點共開出告發單7件、勸導單233件，其中勸導單以南港區的中研公園最多，有33件，自由廣場有9件，次之。

環保局說，除加強宣導稽查取締外，也會針對野鴿群聚場所、附近排水溝支渠、行道椅、公用垃圾桶等，全面加強環境消毒，其中以禽鳥鴿糞殘留處為消毒重點。1060218