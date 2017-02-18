〈時評〉寶來有温泉 豈能不發電

最近的新聞媒體報導高雄市在南橫的寶來地區挖掘到溫泉。高雄市長陳菊還特別到寶來去視察，並且宣布加碼投資三千萬元，要建設寶來溫泉成為賞櫻觀光區。當然對寶來地區來説，溫泉重建絕對是好事。但是我認為這是非常不夠的，寶貴的地熱資源要善加利用才對 。

2月4日的自由電子報報導，高雄市觀光局人員表示「要將寶來温泉區加上溫泉水圳、泡腳池，期待寶來溫泉再次成為高雄熱門觀光景點」，櫻花一年只開幾天，對寶來地區來講真正能夠吸引觀光客的確實是當地的風光山色及溫泉旅社。其實，温泉資源不只是可用來做觀光、煮蛋、泡脚之用，更重要的是可做為寶來地區對抗風災的電力供應來源。 在同一則新聞上面，我們看到這一次的重建工作，是七年前莫拉克風災使温泉露頭出水口流失的重建工作。

記得在2月1日，我們也看到新北市烏來福山部落建構「防災型微電網系統」的消息，終結連續17天沒有電的惡夢。福山部落使用的燃料電池系統，花了700萬元建置。其實燃料電池系統說穿了只是與柴油發電機類似的備援供電系統，利用氫氣或者甲醇等燃料，透過化學變化讓電池系統發出電來。如果算每度電的發電成本而言，約50元左右。而且燃料存量終究有限，當交通中斷時仍無法長期供應。

寶來溫泉是一個非常好的溫泉發電資源。早在1984年工研院鄭文哲博士，調查全台灣26個地熱發電潛能區。寶來溫泉排名在26個發電潛能區的中間第13名，有14 MW的發電潛能。其中第一名的是大屯火山地區，有512 MW的發電潛能，但由於是火山型地熱，溫泉水是酸性，有很強的腐蝕作用，因此到目前為止還沒有開發。其實只要使用鈦合金，技術上是没有問題的，就如冰島一樣，只是政府願不願意下成本投資而已。接下來第二名的是清水地熱有62MW發電潛能。宜蘭清水地熱BOT案搞了將近十年，很可惜在去年11月初，宜蘭縣政府宣佈清水地熱BOT案由台電公司子公司台灣汽電共生公司得標。可是台汽電公司卻只建構到2020年底在清水地熱發電容量1MW，到2023年底也只有3MW，實在是曝殄天物。

我曾多次為文公開詢問，蔡英文總統在競選時所宣佈的，到2025年時要有 600 MW的地熱發電容量，這個政見要如何落實呢? 到目前為止負責的單位，包括科技政委、經濟部、及經建會等都沒有回答這個問題。我主張除在大屯火山區之外的25個地熱潛能區各開發4MW，而且各區的開發工作可以獨立甚至同步進行。這樣台灣近期内就能有100 MW的地熱發電容量。在這裡我想向民進黨的大姐大，全國政治人物民調第一名的高雄市長陳菊菊姐提個建議，或許菊姊可以將寶來溫泉建設成寶來地熱發電廠，一起帶頭作用快速帶動台灣地熱發電廠的興建。

其實，寶來溫泉區是一個非常好的溫泉發電資源。根據我對此地點的了解及對地熱發電的研究，在寶來地區，今年(2017)年底前要建構1MW，2020年底前建構3MW，2023年底前完成7MW (潛能的一半)發電容量的建構，是相當有可能的。目前只需要將之前的規劃落實，因為以溫泉貯集層的平均温度而言，寶來温泉區平均有140℃，早在三、四十年前就被發覺，而且在台灣26個地熱資源中，排名中間等級。菊姐若能出點力，將這個中等資源的寶來温泉建立成台灣第一個商業運轉的地熱電廠，一來可以使寶來地區不會因為颱風再受到長期斷電之苦，再者，更可使當地原住民族有固定的售電收入。依目前毎度電4.94元的收購電價，1MW每年有3,500萬元，3MW可有1億元，7MW 每年更可以有2億2千萬元售電收入。對寶來原住民族地區的經濟及建設，這些售電收入將會有莫大的幫助。

位在中央山脈兩側的地熱資源開發最大的困難是輸電饋線的建置。寶來溫泉位在南部橫貫公路上，電網建置相對簡單。而且，政府正要擴大公共投資來帶動經濟成長，預算規模高達 8,000億元。雖然號稱有交通、綠能、數位及水資源，卻完全看不到地熱發電建設。寶來溫泉若建設成地熱電廠，可以補足這個遺憾，使這一次的特別預算，在台灣地熱發電上面起一個正面的推動作用。2016年7月8日尼伯特颱風由台東登陸重創台東後，我寫了一篇「以多元分散供電公共工程，支撐原住民族的社經發展」文章(2016年7月11日，民報)，可惜林全院長及執政團隊至今沒有動作。若菊姐能出手相助，推動建設寶來地熱電廠一定可以帶頭落實「以供電工程帶動社經發展」的理念。如此，菊姐在台灣的再生能源發展史，不只青史留名，也可以使得蔡英文總統的地熱發電 600 MW 的政見，可以開始打破鴨蛋、大步向前。