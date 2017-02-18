曾蔭權被判行為失當 港首位被定罪卸任特首

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）香港前行政長官（特首）曾蔭權涉嫌收受利益等案件，陪審團昨（17）晚裁決，其中1項「公職人員行為失當罪」罪名成立，成為香港特別行政區首位被判罪的卸任特首，該罪最高刑期七年。



高等法院陪審團經過2天的商議後，昨晚就曾蔭權的控罪作出裁決，第1項控罪、即行政長官接受利益罪未能達成共識，裁定為沒有裁決。第2項「公職人員行為不當罪」成立，另1項涉及建議提名建築設計師何周禮獲授勳的公職人員行為失當罪，陪審團一致裁定罪名不成立。曾蔭權隨後獲准保釋，法庭將於下週一（2月20日）繼續審訊

曾蔭權罪成的指控是指他在任時，在審批雄濤數碼廣播公司時提交的3項申請中，故意不向行政會議申報他與雄濤股東黃楚標就深圳東海花園單位的租賃協議。

曾蔭權於2005年接替董建華出任特首，為香港第2位特首，於2012年卸任。卸任後被香港廉政公署起訴。香港高等法院1月初開始審理此案，這也是香港首位特首因涉及刑事案受審。



按照香港的司法制度，較嚴重的案件必須有陪審團參與。參與這次裁決的9名陪審員中，必須至少有7人裁決有罪，曾蔭權才能入罪。

高等法院昨天結束審判，並引導陪審團作出裁決。曾蔭權獲准保釋步出法院時，被大批媒體包圍。曾蔭權在家人陪同下離開，雙眼通紅，沒有回應媒體提問。