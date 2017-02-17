常春藤名校的暗黑歷史：奠基於販奴制度的「骯髒捐款」(下)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）或許有人會反駁，奴隸制度在當時是一種稀鬆平常的社會秩序，不可能置之事外，但當時其實早已有廢奴聲音，例如18世紀相繼而起的反抗運動，若不是依存著大學的知識體系，這種野蠻的奴隸制度又怎麼能存活如此之久？

前情提要：常春藤名校的暗黑歷史：奠基於販奴制度的「骯髒捐款」(上)

但問題就來了，這些大學資金不純正的來源，是否就永遠否定了大學捐款？若來源不正當，是否可以用在正當的地方以彌補歷史過錯？社會有必要全然拒絕捐款只因它的來源不當？

2015年7月一筆來自英國石油公司(BP)的鉅額捐款讓倫敦皇家歌劇院能將莫札特著名歌劇「唐喬凡尼」(Don Giovanni)的演出搬上大螢幕，但就在演出前一天，英國75位頂尖古典音樂家寫公開信致皇家歌劇院，希望他們切割與英國石油公司的關係。

此外去(2016)年俄國發佈一份研究報告，針對2004至2011年間俄國449座劇院的研究指出，若劇院有收受企業捐款，則獲得俄國著名「金面具獎」(Golden Mask Award)的可能性會下降約10%。這被批評是企業企圖用金錢「買」他們不該得到的合法性與榮耀。

但事實上，根本很難分辨哪些資金與非法、不正當行為有聯繫，現今國際資本市場的開放與快速流通，使捐款來源都難免受到不正當行為的波及，回頭看當年世界各國商人因奴隸制度而致富的財產，恐怕也早已滲透進各資本市場。

回頭看英國皇家歌劇院的例子，也許我們可以不喜歡英國石油公司的捐款，但我們能否定這個受到政府補助忽視的單位，有收到企業捐款以維持運作的權利嗎？換個角度想，有多少人在收受貪污政治家捐款以提供教育給印度偏遠村莊兒童時會感到舒適？

這些歷史會隨著時間過去，人們的評斷也會，這就是為什麼皇家歌劇院在遭遇文化抵制後，仍收受洛克斐勒基金會的捐款，即使知道基金會過去曾贊助德國優生學研究而後被納粹使用的歷史？或是為什麼人們接受「羅德獎學金」(註1)卻可能不會接受「川普獎學金」？

對於大學院校的捐款研究實在太少，人們往往從表面上對自己的立場做合理化論述，卻鮮少有人能從內部真正公平的觀察細節，才會引發這麼多挑戰和激烈對立，也許機構的捐款不只該考量來源，思考其他的可能資金來源、用途與目的，才能更完整評估捐款的正當與否，又或者，捐款從來沒有對錯之分。

(註1羅德獎學金：羅德獎學金是英國前開普敦殖民地總理、礦業大亨、同時也是奴隸主的羅德在1902年設立的獎學金，提供英國、美國及德國等歐美國家的精英學生前往牛津大學深造之用。)