常春藤名校的暗黑歷史：奠基於販奴制度的「骯髒捐款」(上)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）1718年，一位商人耶魯(Elihu Yale)捐贈給康乃狄克州的Collegiate School一批圖書和貨物，Collegiate School透過拍賣這批貨物得到了鉅款560磅，為感謝耶魯而將校名改為耶魯學院，也就是後來的耶魯大學(Yale University)。

Quartz報導，但許多人不知道的是，耶魯的龐大財富其實來自於1680年代擔任英國東印度公司在聖喬治堡(Fort St. Georg)據點的第一任堡主時，在那段期間累從猖獗的非法投機客從中牟利而能累積財富。

當時在印度，耶魯是位惡名昭彰的奴隸交易商，在他治理任內發生過一次飢荒嚴重打擊該地生活、創造許多過剩勞工，耶魯因此趁勢「收購」上百名奴隸，將他們運到英國在大西洋的殖民地聖赫倫那島(St. Helena)，更頒布命令強制每艘來回歐洲的船隻至少都要載10名奴隸以舒緩載運量。

他也經營印度洋航線從馬達加斯加到蘇門答臘的奴隸交易路徑，從剝削奴隸的交易中獲取大量財富。

憑藉這些財富，才能有後來的耶魯大學(Yale University)，而這樣的暗黑歷史，開啟了常春藤名校無法擺脫的捐款道德性爭論。

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大學是奠基於奴隸制度而成就的文明制度

麻省理工學院的教授Craig Steven Wilder在2013年的書本《黑檀與常春藤》(Ebony and Ivy)揭露了幾位美國知名學府創辦人的黑暗故事，全都與蠻荒的奴隸制度有關。

這些十三州時期創辦的學校包括哈佛、耶魯、布朗、哥倫比亞、普林斯頓、達特茅斯、羅格斯大學等，院校歷史不只曾捍衛過奴隸主義、散布種族思想，也從這些奴隸制度中獲利。

許多創校董事本身都擁有奴隸，而且在南北戰爭前，都從美國南方州的大農場和種植園賺取萬貫財富，這些農場和種植園絕大多數都雇用、甚至信奉奴隸制度。

哈佛、耶魯和布朗大學有很長一段歷史被當作宣講奴隸信仰的有力機構，且是販奴交易最大的獲利者，這種情況甚至到1808年仍在繼續，儘管當時進口非洲奴隸已成非法。

這些學校的多任校長都是商人的兒子或女婿，本身都擁奴，作者Wilder稱18世紀的美國學術圈是教堂和政府之外，第三個奠基於奴隸制度而成就的文明制度。

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