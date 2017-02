7歲小女孩想進科技業 Google執行長一封信答覆夢想

(台灣英文新聞/蔡佳穎 綜合外電報導)Quartz報導,本(2)月稍早,Google執行長Sundar Pichai收到一封來自英國7歲小女孩Chloe Bridgewater的信,表達她想進入Google工作的夢想,對此,Pichai真的回了一封信鼓勵Chloe朝夢想前進。

Chloe今(2017)年只有7歲,她在信裡十分坦承她想進Google的原因,包括懶骨頭沙發椅、卡丁車、溜滑梯還有其他在Google矽谷總部的遊樂設施都很吸引她。

Chloe還解釋她很喜歡電腦,她有一台玩遊戲的平板,爸爸給了她一個和機器人與方塊有關的遊戲,說她可以從這裡開始接觸電腦。

她還強調自己在學校被老師讚譽有佳,擅長拼字、閱讀和加法,Chloe很得意的說,「爸爸說,如果我繼續表現得好而且學的東西越多,有一天就能進Google工作」,爸爸甚至告訴她可以寫申請信給Google,儘管她對Google的工作一無所知。

This is about MY daughter, please RT and help her fulfil her dreams https://t.co/TQ0hcfnARP

Chloe的爸爸把她寫給Pichai的信寄給《商業內幕》刊登,果真得到Pichai的回應,Pichai用一封電子信件寫道,「Chloe,我很高興你喜歡電腦和機器人,希望你繼續學習科技事物,我覺得如果你繼續認真、朝夢想前進,就能達到任何目標,包括在Google工作和在奧運場上比賽游泳(註1)。我很期待未來在你完成學業後能收到你的申請表。」

my 7 yr old daughter wrote to the boss of Google asking for a job, she's so made up he replied! Thanks @sundarpichai pic.twitter.com/EMuANNHiVc