7歲小女孩想進科技業 Google執行長一封信答覆夢想

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）Quartz報導，本(2)月稍早，Google執行長Sundar Pichai收到一封來自英國7歲小女孩Chloe Bridgewater的信，表達她想進入Google工作的夢想，對此，Pichai真的回了一封信鼓勵Chloe朝夢想前進。

Chloe今(2017)年只有7歲，她在信裡十分坦承她想進Google的原因，包括懶骨頭沙發椅、卡丁車、溜滑梯還有其他在Google矽谷總部的遊樂設施都很吸引她。

Chloe還解釋她很喜歡電腦，她有一台玩遊戲的平板，爸爸給了她一個和機器人與方塊有關的遊戲，說她可以從這裡開始接觸電腦。

她還強調自己在學校被老師讚譽有佳，擅長拼字、閱讀和加法，Chloe很得意的說，「爸爸說，如果我繼續表現得好而且學的東西越多，有一天就能進Google工作」，爸爸甚至告訴她可以寫申請信給Google，儘管她對Google的工作一無所知。

This is about MY daughter, please RT and help her fulfil her dreams https://t.co/TQ0hcfnARP — Andy Bridgewater (@B21DGY) February 15, 2017

Chloe的爸爸把她寫給Pichai的信寄給《商業內幕》刊登，果真得到Pichai的回應，Pichai用一封電子信件寫道，「Chloe，我很高興你喜歡電腦和機器人，希望你繼續學習科技事物，我覺得如果你繼續認真、朝夢想前進，就能達到任何目標，包括在Google工作和在奧運場上比賽游泳(註1)。我很期待未來在你完成學業後能收到你的申請表。」

my 7 yr old daughter wrote to the boss of Google asking for a job, she's so made up he replied! Thanks @sundarpichai pic.twitter.com/EMuANNHiVc — Andy Bridgewater (@B21DGY) February 13, 2017

Pichai的經歷其實就是美國夢的原型，他父親對他的生涯選擇有重大影響，Pichai是在印度清奈家庭長大的小孩，根據《彭博》雜誌的專訪，Pichai的父親Regunatha Pichai也是位電子工程師，經常在電子元件工廠跟他兒子談自己的工作，Regunatha Pichai說，「從小他就對我的工作很好奇，我想這可能真的吸引他進入科技產業。」

註1：Chloe在信裡還有寫到她的另一個夢想：參加奧運游泳比賽。