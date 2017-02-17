發現新大陸！ 地質學家確定「紐西蘭大陸」存在

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）當你以為「發現新大陸」一詞再也不會用到的時候，地質學家就會跳出來告訴你，儘管世界已經被探索的差不多，在2017年我們還是可以發現新大陸。

11名進行研究的地質學家在〈美國地質學會〉(GSA, Geological Society of America)中以《紐西蘭大陸：地球隱藏的大陸》為標題指出，在澳洲東部、紐西蘭的下方有一個完整的大陸，大概有490萬平方公里的面積，沈在海平面下的面積高達94%，是全世界最小的大陸。

這塊大陸大概在6000萬年到8500萬年前從澳洲大陸分離，隨後沈入海底，僅僅留下6%在海面上，形成現今的紐西蘭。

研究者表示，紐西蘭大陸這個陸塊符合成為大陸的全四項必備條件，這包含不同的岩石種類，和最重要的，與海床相比明顯的高海拔等，除此之外，這也並非一蹴而就，只是探勘下的意外發現。

「紐西蘭大陸」這個詞彙由地質學家Bruce Luyendyk在1995年首次使用，不過當時Luyendyk並不認為它具備全部四項構成大陸的條件，而是認為它只有達成三項，直到近年衛星技術成熟後，藉由衛星的輔助和海床重力圖的分析，才終於確定紐西蘭大陸真的是一塊完整的陸塊，完整達成四項必要的要件。

那發現紐西蘭大陸有什麼直接的影響呢？紐西蘭GNS科學研究中心六年的追蹤研究顯示，紐西蘭位在這塊大陸上的離岸區域蘊含價值數十億美元的石化燃料，接下來就是政經力量作用的時間，澳洲、紐西蘭這兩個離其他大陸最遠的國家，必須自己協商，到底誰有權開發此這塊資源豐富的廣袤海域。