乳癌≠末日 「結婚倒數180天」刻劃患者人生自信的選擇

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）日前知名星象專家和議員相繼因乳癌病逝，乳癌的議題再度受到高度重視。台灣癌症基金會邀請新生代導演施祥德，集結許多乳癌病友們的真實縮影，改編拍攝成「結婚倒數180天」微電影，並找來台灣偶像劇暖男一哥黃騰浩及新加坡華語歌手潘嘉麗擔任片中男女主角及「選擇自信-乳癌公益大使」。

潘嘉麗（飾演小璐）與黃騰浩（飾演阿中）在台灣癌症基金會最新微電影「結婚倒數180天」中，飾演一對即將步入禮堂的新人，劇中小璐因婚前健檢發現罹患乳癌而想要放棄婚姻，現實生活中，隨著乳癌年輕化及晚婚趨勢，越來越多渴望愛情的乳癌病友面臨外型改變的適應及人生的重大抉擇。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，這一部微電影其實是許多乳癌病友的縮影，尤其是年輕乳癌病友在面對女性的象徵-乳房可能面臨切除的衝擊時，心理所承受的壓力與身心失衡的反應是相當大的，不只需面對生命受到威脅，身體形象也面臨巨大轉變。

台北榮總乳房醫學中心主任曾令民醫師表示，每年新增的乳癌病友中，45歲以下的年輕女性就佔了20%，許多病友都對結婚抱持憧憬，也深怕因為罹患乳癌而成為「少奶奶」，近年來某些乳癌可藉由術前輔助治療，觀察乳癌型態量身訂做最適合的治療，所為術前輔助治療就是指在手術前先給予藥物治療，可以大幅提高乳房保留的機會，尤其特定腫瘤若在手術前打到消失，甚至可以延長存活期。

由台灣癌症基金會主導拍攝，代表乳癌病友的微電影【結婚倒數180天】，主要則是希望傳遞透正面能量，讓大眾知道即使得到乳癌，治療上還是有許多選擇。在「結婚倒數180天」裡固然會有甜蜜、意外與衝突，但不論選擇是什麼，都不要輕言放棄，選擇妳的人生、保留妳的自信，積極面對幸福就在眼前。