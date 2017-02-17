台泥佈局東南亞 傳將前進印度設廠

（台灣英文新聞/ 李嘉 綜合報導）為尋求營運突破，台泥集團積極佈局東南亞。媒體報導，已故台泥集團董事長辜成允，去年多次進入印度，便是為了評估印度的水泥市場。

前台泥集團董事長辜成允1月21日晚間在晶華酒店參加喜宴後，下樓時不慎摔傷，嚴重撞擊腦部，23日清晨在醫院辭世，享壽六十三歲。集團決定於3月15日上午舉辦追思會。

集團突遭變故，旗下台泥、中橡、信昌化於隔日召開董事會，推舉辜成允妹婿、雲朗觀光執行長張安平接任三家公司董事長。辜啟允長子，也就是辜家長孫辜公怡，則接任法人董事。台泥對外表示，公司營運治理不受影響。

現年66歲的張安平是嘉新水泥創辦人張敏鈺之子，投身水泥業40年，亦曾任台泥公司副董事長，深諳旗下各公司運作。他在1978年娶了台泥公主，也就是辜振甫的小女兒辜懷如，成為辜成允妹婿。

張安平對媒體表示，台泥集團一直培養人才，沒有接不接班的問題，「我不是救火隊，我在水泥業快四十年了，也做過水泥業的董事長，水泥我不是門外漢」。

台泥集團近年來積極佈局中國市場，成果斐然，現為中國第7大水泥企業。然而，面對中國經濟成長趨緩，2016年前三季在中國的業務都是虧損的。

此刻台泥正在進行轉型，積極開發南向新商機；事實上，媒體報導，辜成允前兩年已多次進出印度，便是要評估進軍印度市場的規劃。

去年辜成允也曾向媒體透漏，看好印度水泥市場的發展潛力，將前進印度興建水泥廠。目前，台泥集團中只有中橡在印度有1座碳煙工廠。