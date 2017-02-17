冰原歷險記成真  哈佛科學家：長毛象有望在10年內復活

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）英國《衛報》報導，一批哈佛團隊的科學家們表示，因為長毛象的基因與現存亞洲象相似，研究團隊現在正研究重製長毛象胚胎，計畫主持人George Church教授說，「我們的目標是製造一隻長毛象與哺乳動物的混種胚胎，比較像是一隻有著其他哺乳類特徵的大象，我們還沒達到那地步，但在幾年後也許可能發生。」

研究團隊將某些哺乳類動物的基因片段與大象DNA接合，並用基因體剪輯技術Crispr合併，Crispr/Cas9原是細菌體內的一種後天免疫系統，可以消滅外來噬菌體並留下外來基因片段做為記憶，這種系統能剪輯一序列的DNA，精準度前所未見。

研究團隊打算利用大象皮膚細胞無性繁殖胚胎，由於大象卵細胞的基因遺傳物質已經消失，重新編碼的細胞核會置入卵細胞以人工製造出胚胎，目前已進行到細胞階段，正在試圖製造胚胎，儘管他們坦承還需要很多年的實驗才能複製出活生生的生物。

這類複製出來的生物就被稱為「哺乳象」，它其實就是隻大象，但可能有著其他特徵如小耳朵、皮下脂肪、蓬亂的長毛髮和恆溫特質；自2015年這項計畫開始，研究團隊就不斷增加接合進大象基因組的哺乳類基因數，從15項提高到45項。

Church表示，重製長毛象有兩個目標，第一是確保瀕臨絕種的亞洲象能有存活的後代物種，第二是協助對抗地球暖化，長毛象能避免永凍土苔原融化，因為他們會重擊雪地讓冷空氣進入，在夏天則會截斷樹木幫助草地生長，如此永凍土就不會融化而釋放大量溫室氣體。

但有些人抱持道德疑慮，英國曼徹斯特大學的動物學教授Matthew Cobb就認為，「這種複製出來的生物根本就不是個正常亞洲象的基因組合，他們只是社會創造出來的動物。這類哺乳象誕生後要如何跟其他象種共存？會被如何對待？」

長毛象在上一次冰河時期活躍於歐洲、亞洲、非洲和北美洲，在約4千年前滅絕，目前猜測原因為急速氣候變遷與人類捕殺，而目前血緣關係最近的物種是既存的亞洲象。

在基因工程產生革命性進展的年代，重製滅絕物種已不再是夢想，因為現代科技能更精確的從冰凍在西伯利亞冰河上千年的動物標本裡檢索與嵌入DNA，Church預估，隨著基因工程技術的先進，這項長毛象重生計畫可能在10年內成真。