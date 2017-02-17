久咳和呼吸困難？ 菜瓜布肺存活率低於直腸癌

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）長期久咳、胸悶和呼吸困難，洗個碗就氣喘吁吁？以為只是上了年紀或缺乏運動嗎？台大醫院胸腔科醫師王鶴健提醒，當心是俗稱菜瓜布肺的特發性肺纖維化(idiopathic pulmonary fibrosis,IPF)在搞鬼!菜瓜布肺雖然盛行率不高，然其發病後存活率極低，曾被描述為「狠過癌症」的奪命疾病。

王鶴健醫師表示，菜瓜布肺是一種漸進性的纖維化間質性肺炎，因不明原因導致肺泡上皮細胞遭破壞、修復結疤，反覆下來導致肺失去彈性並逐漸喪失功能。由於初期症狀不明顯，病患多只感覺呼吸急促或久咳不止，因此往往錯跑至耳鼻喉科、家醫科。臨床上更常被誤診為感冒、氣喘、支氣管炎、慢性阻塞性肺疾、心臟疾病等類似疾病，延誤治療時間。

台大醫院內科部主任余忠仁表示，初期病徵包括呼吸不順、呼吸急促及乾咳；中期會明顯消瘦、食慾不振、呼吸困難；至晚期時，因為纖維化後肺部組織變小，影響氣體交換，病患抵抗力下降，手指出現杵狀指，嚴重時會出現急性呼吸衰竭甚至死亡。

另外，長期暴露在危險因子，例如吸菸、木材、粉塵，或是胃食道逆流、病毒感染或家族史，都可能是菜瓜布肺的高危險群。

王鶴健醫師進一步說明，菜瓜布肺造成的肺功能損害是不可逆的。發病後即使經就醫治療，該疾病患者在台灣的平均存活期也僅0.9年。過去研究更指出，菜瓜布肺的5年存活率甚至低於國內癌症發生率榜首的大腸直腸癌。因此早期的發現與治療至關重要，是延緩病患肺纖維化進程、提升患者生活品質的重要途徑。

醫師也提醒，50歲以上的中高齡族群，勿輕忽逛街家務等日常動作導致的不正常氣喘、咳嗽症狀，如症狀持續超過8周以上，就應該主動至胸腔內科進行肺部精密檢查。