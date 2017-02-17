香港「七警案」定讞 毆民運人士員警求刑兩年

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）無論是在台灣的太陽花還是香港的雨傘革命，抗議者與警方之間多有肢體接觸，有時候甚至演變成警察對抗議者的肢體暴力，但是有時候礙於證據不足，進行肢體暴力者得以全身而退，不過在香港這起「佔領行動」中的行為卻不是如此。

前公民黨成員曾健超是香港知名的民運人，在雨傘革命期間，幾名員警將他逮捕上銬後，並未向逮捕其他示威者一樣，直接上車帶回中區的警察署，而是將其帶離示威區域到附近公園變電站動用私刑，這一幕被攝影機拍攝了下來，在群情激憤的佔中行動中，進一步引爆眾怒。

今(17)日，法院在審視所有證據後，認定數名員警構成「襲擊造成他人身體傷害罪」，所有被告判以有期徒刑兩年且不得緩刑。

這七名被告上至總督察，下至一般員警，共有警官三人、警員四人，分別是總督察黃祖成、高級督察劉卓毅、警長白榮斌，和一般警員劉興沛、陳少丹、關嘉豪、黃偉豪，其中警長及所有警員皆有對曾健超動手，總督察與高級督察雖未直接參與攻擊，卻因為身為上級而袖手旁觀手下動用私刑未勸阻，而負上同樣刑責。

被告律師駱應淦在庭上辯護時指出，抗議讓警方處於極大的壓力中，導致士氣低落，更由於目睹示威者對警察使用暴力，因此才有人失控，不過他也坦承，七名被告被起訴的罪名「襲擊致造成身體傷害罪」最高可判刑三年，法官想必也是考量到時下狀況，並沒有判處最嚴重的刑期。

承辦法官則強調，員警對曾健超施暴當下，曾健超處於被上銬，無法抵抗的狀態，攻擊無自衛能力平民的行為十分嚴重，故不適合緩刑，本來欲量刑兩年半，然而考量員警面對抗議時壓力龐大，且各被告在之前並無紀錄，加上判刑後被告皆將因此失去工作或減俸，因而斟酌減刑六個月。

警方毆打民運人士的消息藉由媒體在國際上迅速傳播，引發國際譁然，不只損害警隊名譽，更重創香港國際形象，促使法院在無視大量陳情信的情況下，做出無法緩刑的判決，可以說是四處奔走的民運人士勝利。