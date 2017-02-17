投資避稅輕鬆便利 紐西蘭淨土成億萬富翁遊樂園(下)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）擁有一間資產價值3,000萬紐西蘭幣(約台幣6億6,700萬)的私人醫院、國際機場和豐富完善、奢華的生活機能，皇后鎮長期以來一直吸引著世界富豪們的眼光，但當地人可不這麼期待，在英國脫歐、川普上台的新世界形成後，這一區快速吸引世界精英的目光，當地人擔心純樸的生活會被豪奢富裕的資本主義包圍，讓原本單純、平等的農業小鎮成為少數有錢人的遊樂場。

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儘管少數具先天優勢的地帶湧入大量資金與建設，卻與當地社會團體的理念相抵觸，一個環境組織的秘書Julian Haworth說，十年前他們與地主Thiel進行一番激烈抗爭，爭取到將當地的建案從六個縮減為一個，「我們只能靠自己的腦袋、在地聯絡資源與我們的資源方案來完成想要做的事。」

事件起因為紐西蘭的國家健行步道Te Araroa trail就位在Thiel建案預定地旁，環保團體擔心一棟棟的豪宅會破壞步道與當地特殊的自然景觀，Haworth說，「任何人跟川普扯上關係都是壞消息，我們希望來這裡的人們能遵守規則，並給每位紐西蘭人合理且公平的機會。」

當地居民抱怨道，「瓦納卡已經慢慢變成一個自利的社區，所有一切都向錢看齊，而這與我30年前搬來這個和平小鎮的價值是背道而馳。」

投資簽證、避稅輕鬆方便

海外投資客想要到紐西蘭購買房產，必須先申請投資簽證，只要有投資簽證並在4年期間投資150萬紐西蘭幣(約台幣3,300萬)、並在連續三年內待超過146天，就能獲得永久居留證。

另一種投資簽證更容易，只要在紐西蘭3年投資1,000萬紐西蘭幣(約台幣2億2,000萬)，並在2年期間內待超過44天即可獲得。

去(2016)年洩漏的巴拿馬文件案也指出，紐西蘭也是其中一個富豪們的避稅天堂，適合設立外國信託公司與避稅。

一位紐西蘭當地的牧羊人Randall Aspinall感嘆，「海外投資客到這裡購買精華地段的土地，讓當地人更難進行農牧活動，他們進一步巨幅抬升農地價格。因此我對於要購買紐西蘭高地農場的人都會有強烈保留，特別是紐西蘭對他們來說從來不是家園的人。」

2008年全球金融危機後，香港人Nock雇了架直升機到紐西蘭搜尋棲身天堂，他看中了皇后鎮黑斯湖(Lake Hayes)旁的一塊地，現在他每年花3至4個月待在這裡，生活品質極高、步調輕柔舒適，這是在他當了大半輩子「空中飛人」後所珍惜的事物之一。

而在英國脫歐和川普上台後，Nock時不時會受到朋友請託想在紐西蘭也找一塊跟他一樣的「避難處」，他通常都會推薦皇后鎮湖邊的土地，而且不像其他億萬富翁只是膚淺的稱呼這些避難天堂為「家」，Nock認為他越來越融入當地，包括開設藝術工作室提供當地居民和國際藝術家使用，Nock說，「我認為要真正深入這個社區、融入他，而不只是飛來又飛走，唯有當你成為他的一份子，才能真正置入自己的根。」