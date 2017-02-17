投資避稅輕鬆便利   紐西蘭淨土成億萬富翁遊樂園(上)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）說到皇后鎮(Queenstown)，是紐西蘭南島最美麗的觀光景點之一，而距離兩小時車程的瓦納卡鎮(Wanaka)是前往阿斯帕林山國家公園(Mt. Aspiring National Park)的據點城市，四周被瓦納卡湖圍繞，遠處又有青山美景，這是人人稱羨的南半球天堂。

但當你沿著瓦納卡湖的東邊望去，看到一棟棟建造精美奢華的豪宅，全是億萬和百萬富翁的家，走近卻發現屋主長年不在，日復一日門窗始終緊閉、長滿青苔。

英國《衛報》報導，根據2013年的人口普查，紐西蘭南島瓦納卡鎮的2,781棟房屋有超過一半是空屋，皇后鎮長Jim Boult解釋，「我們這裡有很多億萬和百萬富翁，他們在此置產對本地建設帶來大量投資，也會雇用很多當地居民、創造就業機會，整體而言，他們對這區的貢獻是很多的。」

再更深入前往世界遺產之一的阿斯帕林山國家公園會經過一段公路，沿途都是全球菁英富豪的豪宅風景，紐西蘭Luxury房地產公司的經理Terry Spice說，「有很多人想來南半球的紐西蘭置產，找一塊清靜的樂土以遠離西方世界許多的紛擾」，他最近的顧客是一位憂心忡忡的美國人。

Spice表示，近幾年國際市場對紐西蘭房產的需求逐漸上升，但不全來自於美國，美國發生的局勢也影響到了其他地區的人們，擔心自己身處的世界可能會被改變。

一進入阿斯帕林山國家公園的公路首先看到紐西蘭最大電子商務網站Trade Me創辦人Sam Morgan價值1,440萬英鎊(約台幣5億5,000萬)的獨棟豪宅緊鄰阿斯帕林山；左側是PayPal共同創辦人、同時也是川普顧問的Peter Thiel的房屋，Peter Thiel因持有紐西蘭國籍而不需要海外投資許可就可以在紐西蘭置產，備受爭議。

再過去約4公里的路程會看到加拿大女歌手Shania Twain約2,150萬紐西蘭幣(約台幣4億7,800萬)的房屋，原本是她的度假天堂，現在歸在她前夫、南非作曲家Robert Lange的名下，她曾在回憶錄裡描述，渴望將所有的心靈與夢想寄託在這片土地上，想像騎著馬、沿著河岸奔馳在紐西蘭陽光普照的草原上。

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