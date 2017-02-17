〈時評〉前瞻性基礎建設 勿淪為拼裝車

民進黨政府即將推出前瞻性基礎建設計畫，四年預算約1兆元，這不是一筆小數目，但若未把錢花在刀口上，很可能拖累財政，形成另一筆沈重的負擔，也影響到經濟發展，吃力不討好。



根據立法院審查結果，105年度中央政府總預算規模，歲入為1兆8224億元，歲出是1兆9,760億元；106年度部分，歲入是1兆8335億元，歲出為1兆9739億元。換算下來，四年1兆，等於一年多支出2500億元，也等於未來四年內要擴大支出，花掉大約四年半的經費。



1兆的支出，乍看之下很大，但若以四年來分攤，並且比較每年政府歲入、歲出預算後，這是一個合理的水準；另方面，過去兩年稅收都超徵，讓政府舉債空間約增加8000億元。



若這些情況能夠持續，就算是民進黨以特別條例、特別預算方式處理前瞻性基礎建設計畫，都能因應現有的財政負擔。因為基礎建設的目的，具有擴大內需的效果，有助於提升經濟成長率，人民若有錢賺，政府稅收自然跟著增加。因此，當條例和預算送到立法院後，朝野政黨應予以支持。



根據目前行政院規畫，前瞻基礎建設計畫包括軌道建設、綠能、水資源、城鄉和數位建設，如河川整治、台南鐵路地下化、智慧城市等項目。不過，這些項目可能在其他計畫中，早已開始進行，或是已編列相關預算，若是因此重複編列，將失去擴大內需效果。



尤其以公務人員的心態，往往敷衍了事，可能會把相關計畫重新整理，就當成是前瞻基礎建設的新計畫，所以包括行政院在內，以及相關法案和預算送到立法院後，必須嚴加審查。



否則，很可能會為了消化預算，讓前瞻基礎建設計畫成為拼裝車，花了錢卻達不到效果，內需無法擴大，稅收也無法增加，這項計畫所增加的預算，只會增加財政壓力，賠了夫人又折兵。

（作者李平華，資深媒體人）