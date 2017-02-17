一週六爆！ 巴基斯坦逾百人喪生

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）一名自殺炸彈客在16日襲擊了巴基斯坦南部一處蘇菲主義的寺廟，造成至少75人喪生，更多人受傷，這是本週該國最嚴重的恐怖攻擊，受到巴基斯坦總理納瓦茲·夏立夫(Nawaz Sharif)嚴厲的譴責。

上一次死傷這麼慘重的攻擊發生在2014年，一顆炸彈在巴基斯坦、阿富汗邊界城市奎達(Quetta)的醫院引爆，造成超過74人死亡，且大部分死者是律師。

發生攻擊事件的寺廟位在南部的小鎮Sehwan Sharif，不過對信奉以「禁慾主義」聞名的蘇菲主義伊斯蘭信徒而言，這邊是朝聖該教派知名的哲理詩人Lal Shahbaz Qalandar之處，因此人潮總是絡繹不絕，攻擊者正是相中這一點，才選在此處發動攻擊。

聖殿的警衛表示，炸彈客從正門踏入，隨後在一群朝拜者正中央引爆炸藥，造成大量人傷亡，其中致少有20名婦女、9名孩童死亡，死傷者隨後被一旁民眾以私人車輛運送至醫院。

事實上，這個禮拜巴基斯坦充滿許多不幸的消息，幾乎每天都發生爆炸攻擊事件，死亡人數突破100人，受輕重傷人數則更高，至於事發後的「犯案宣言」，則分別由兩個恐怖組織－伊斯蘭國(ISIS)和巴基斯坦塔利班Jamaat-ur-Ahrar出面宣布犯案。

Jamaat-ur-Ahrar更一併承認了他們犯下13日發生在巴基斯坦東部城市拉合爾(Lahore)的爆炸攻擊，造成13名警察死亡。

這週的攻擊被視為一個警告。

夏立夫雖然誓言打擊巴基斯坦國內的恐怖攻擊，但是與阿富汗的毗鄰，和伊斯蘭國在巴國境內的擴張，造成真正防禦攻擊困難重重，神出鬼沒的炸彈客、武裝襲擊仍然是該國安全最大的威脅之一。