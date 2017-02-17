家禽禁運禁宰 白肉雞庫存可撐至少3天

（台灣英文新聞／生活組 台北綜合報導）為了避免H5N6禽流感疫情攀高峰，農委會宣布禁運禁宰7天（即日起到24日止）。農委會對各種禽肉供應做評估，土雞、肉鴨庫存量可撐2天、1天，白肉雞目前不受影響，可以此替代，或改吃豬肉。



農委會宣布因禽流感疫情嚴峻，近日確診案例涵蓋縣市範圍有擴大現象，17日起全國禁運禁宰7天，但是白肉雞及洗選蛋除外，不受影響。防檢局解釋，家禽感染H5N6禽流感病毒大部分於一週内都會發病，因此依照專家建議，實施禁止移動與禁宰七天，期能讓防疫工作發揮效果。



農委會畜牧處統計目前全國家禽庫存量大約為：火雞3000隻（可供3天市場消費。）、白肉雞4萬公噸以上（可供應國內至少3天的消費需求。）、土雞10萬隻（可供應2天的市場消費）、鴨5000隻；鵝因為2015年爆發禽流感後幾乎撲殺光，在復養中，沒有庫存量。

畜牧處也就庫存量及可支撐天數做估計，白肉雞庫存量4萬公噸，至少可撐3天，若庫存用盡可以靠進口補充；不過現在白肉雞都是比較規模化生產，防疫設施環境比較好，所以已經排除在外，仍會持續供應，消費者可以在土雞沒有之後，先以白肉雞替代。



除了白肉雞可以支撐庫存量不足的市場需求，畜牧處說，萬一整體禽產供應不足時，鼓勵民眾為了防疫，也為自身安全，畢竟這次是人畜共通的疫情，請以豬肉做替代，目前每天供應2.3萬頭，屆時會每天增加供應1千到2千頭。



此外，畜牧處說，3年前全國全面禁運禁宰過2次，第一次3天，第二次4天，這不是第一次了。

農委會防檢局提醒，於禽流感中央災害應變中心成立期間，遭查獲違法屠宰或販賣等案件，每件最高將可裁罰新台幣十萬元罰鍰，防檢局也呼籲市面販售禽肉的攤商，進貨務必取得合格屠宰證明，不要從來路不明的貨源進貨，以免違法受罰。