川普上台助長？美國反穆斯林團體三倍成長

（台灣英文新聞／曾冠融 綜合外電報導）美國國內反穆斯林情緒日益高漲。非營利組織南方貧困法律中心（Southern Poverty Law Center）調查，去年美國境內標榜反穆斯林的仇恨團體數目，由34個直線上升到破百！

中心將調查結果歸結於川普競選時的「煽動性言論」，點燃美國國民心底反穆情緒。加上去年六月發生在奧蘭多夜店的槍擊行動，大眾人心惶惶。

多位白宮高級官員清楚表明反穆立場，例如首席策士巴農 Steve Bannon 、政策顧問米勒（Stephen Miller）以及資深顧問康威（Kellyanne Conway）。剛離職的安全顧問弗林（Michael Flynn ）曾經形容伊斯蘭教是「癌症」，在推特發文表示「懼怕穆斯林是理性的」。但是，即便弗林離開也無益降低國民對穆斯林的敵意。

英國《衛報》報導，根據中心的調查報告，美國全境目前有超過900個活躍的仇恨團體，諸如三K黨、新納粹組織、到黑人分離組織，僅比統計最高2011年的1018個團體稍低些。2011年後，數據有走低趨勢，但川普去年的興起，讓一些種族主義者、極右派人士覺得大有可為。

白宮方面並未立即對報告做出評論，不過川普倒是曾在去年11月與紐時的會面上公開譴責一些極端種族組織。川普那時表示：「如果他們被觸發了，我會想詳細的檢討為什麼。」同樣關於種族議題，川普周三在一場記者會上被問及「反猶太人」威脅時，強勢回應：「我們會在能力所及內，想法阻止種族主義、及其他類似思想蔓延。」

川普補充，他認為自己贏得選舉的原因，是因美國當前是「非常非常分裂的國家」。他有自信能有效處理。

調查報告同時指出，近年大量的匿名仇恨性網站快速成長。例如，「每日衝鋒報」（The Daily Stormer）便是一個標榜新納粹、白人至上的網站。它激進的評論甚至超越了傳統的「風暴前端」（Stormfront）網，讓它一舉在去年七月成為英語世界最受歡迎的極右網站。

每日衝鋒報在網路上主打種族主義、厭女、反猶太言論，成為龐大的歧視力量，實際生活中更在美國上下分拆成31個實體俱樂部。這些組織明擺著打出標語：「為了即將而來的種族戰爭備戰！」

不過，當前更大的浪潮多是由實體轉向虛擬的網路攻擊，這讓學者難以預測潛藏的仇恨人口具體有多大。有些人純粹「鍵盤激進」，有些人在網路上攻擊頻繁，實際生活卻看不出來，「當真有所行動，就是他開槍的時候了」，中心研究員 Mark Potok如是說。

《衛報》接著指出，極端組織一片成長中，倒有些團體在川普上台後急遽減少。一些反政府的「愛國」行動在民主黨總統柯林頓、歐巴馬任內都大幅成長，2016年卻從998下滑到623個團體。Potok評論，因為川普受到這些人的「極度愛戴」，讓他們選擇退後一步。