106學年度大學學測成績出爐 新北市在地就學學生表現亮眼

106學年度大學學科能力測驗成績單在今(16)日寄發，根據大考中心的資料，全國12萬多名考生當中，共有118人拿下75滿級分，創下7年來新低，較去年減少20人。今年學測總級分五標成績分別為頂標62級分、前標55級分、均標44級分、後標34級分、底標27級分，其中除頂標持平外，前標、均標、後標及底標皆比去年降1級分，據大考中心分析，除了題目難度因素，少子化使今年報名人數驟降也是原因。新北巿公私立高中職參加106學年度大學學科能力測驗成績74級分人數計有2位，73級分有4位，比去年增加1位，72級分有6位，71級分有21位，比去年增加4位，70級分有19位。70級分以上人數累計共有52位。此外，68級分以上的學生累計共有106位；60級分以上同學累計共有850位，將有機會透過繁星計畫或是申請入學錄取優異的國立大學。

新北市教育局表示，今年拿下新北市最高分74級分的同學，分別為市立新莊高中的董冠緯與私立及人高中的簡彤恩；而市立板橋高中李旻頳、北大高中邱譯、私立竹林高中賴湘宜及張宇謙也獲得73級分的好成績。此外市立高中及私立高中72級分的有6位：板橋高中李睿及北大高中馬維傑；南山高中何承勳、陳宣豪、及人高中林益揚及時雨高中周韜；市立高中及私立高中71級分的有21位：板橋高中陳聖文及蘇郁勝、永平高中李易儒及呂明哲、海山高中林靖軒及北大高中江元裕；光仁高中陳信橒、南山高中周映辰、李柏衡及李元、及人高中杜昕及黃博惟、格致高中黃晟安、竹林高中林恩玄、游博皓及楊鈞愷、聖心女中邱姿穎、辭修高中古振甫、金陵女中游雯雅、康橋高中晏德心及淡江高中楊哲瑀；市立高中及私立高中70級分的有19位：中和高中徐子桓、板橋高中林庭萱、董宛宜及魏麒淩、丹鳳高中許斯閔及北大高中陳秉洋；南山高中何怡萱、凃佾宏、邱筠絜、陳則翰、崇光女中吳佳安、格致高中李俊逸、竹林高中游淳如、邱冠華、楊承義及辛佩蓉、辭修高中王裕捷及黃容欣及淡江高中陳楚勳。

此次市立新莊高中獲74級分的董冠緯同學，當年以國中會考成績4A1B、寫作4級分的成績進入新莊高中科學特色班。上課專心聽講並隨時記錄心得和疑惑的他，下課總是追著老師發問與討論到理解為止。他的學習不只限於考科，對於藝能科目亦是如此，從程式設計、美術策展到武狀元路跑，他都報名參加，除了科展創作、小論文比賽，他還找了志同道合的同學參加陽明大學主辦的全國高中聯賽。高三上學期他還代表學校參加數理資訊能力競賽、英語競賽。經過高中生活的主動學習，不但學測英文獲得滿級分還代表學校參加全國英文單字大賽、和英文作文比賽，也都得到很好的成績，可說是一位求知欲望學習力高，行動力強的孩子。

當初選擇新莊高中就讀之主要考量為「就近入學」，他認為與其花時間通車去明星高中就學，不如將省下的交通時間轉為學習的時間更有意義。新莊高中的辦學特色以發展科學、人文、藝術的學校，全人教育的多元學習正符合他的理想，在科學特色班著重實作與探究的課程設計讓他增加思辨與創作能力，最終在學測獲得亮眼的成績單。

另一名獲74級分的私立及人高中簡彤恩同學，以國中會考滿級分的成績，毅然決然放棄第一志願，選擇從及人高中國中部直升及人高中。六年來未曾補習的他，留校上課到六點半，並自習到九點，週末也和同學一同到學校自習，並一路跟隨學校的安排，按部就班的準備著學測，在熟悉的讀書環境下，踏實的耕耘，接受老師們用心的指導與協助，並和一同直升的戰友們共同奮鬥，果真持續不懈的增強實力，勇往直前，於本次學測獲得佳績，成為最閃耀的那顆星！