食藥署限縮：部分化妝品防腐劑僅能用於可立即沖洗產品

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）為了化粧品使用安全性，大多數產品皆會添加防腐劑，但部分防腐劑易刺激皮膚，食藥署增列可使用於化粧品中的防腐劑，從原本的47種增加到69種，但限縮具爭議的防腐劑MI/MCI、Paraben限量範圍，新規定於明(2018)年4月1日上路，違者將可依消保法開罰6萬以上、150萬元以下罰鍰。

《聯合新聞網》報導，食藥署醫粧組科長洪國登說，新規定因應歐盟及美國食品藥物管理局，MI/MCI現行可使用在所有化粧品，但不需立即沖洗的產品如面膜、化粧水、乳液等須額外加註警語，新規定未來僅能用於立即沖洗產品，如洗面乳、洗髮精等，限量標準維持原規定。

中國醫藥大學附設醫院皮膚美容醫學中心主任邱品齊說，MI/MCI為近年來的新興過敏原，曾有一名美髮師因富貴手就診，經檢測才知道她長時間使用含MI/MCI洗髮精幫客人洗頭，因此就算可以立即沖洗的洗髮精，長期使用也可能造成過敏。

全世界使用最廣泛的「對羥基苯甲酸酯」(Paraben)也有新規定，洪國登表示，現行並未將Paraben細分種類，僅能添加總量的1%，新規定細分為脂溶性和水溶性，前者最多含總量的0.14%、後者最多含總量的0.4%，混用其他水溶性Paraben總量最多占整體的0.8%。

另外，洪國登說，所有含Paraben的非立即沖水產品，如乳液等，皆不可使用在3歲以下孩童尿布接觸部位。邱品齊說，此規範是跟進歐盟，並非Paraben會造成孩童屁股、生殖器皮膚刺激，而是目前尚未有研究報告能顯示其安全性，在此之前，歐盟採取禁用方式管理。

耕莘健康管理專科學校化妝品應用管理科專任助理教授汪曉琪說，台灣氣候潮濕，化粧品沒有添加防腐劑難以保存，化粧品含有水、油等成分，滋潤又營養容易成為微生物滋生的溫床，尤其水分高的化粧品更需添加防腐劑才能保存。

汪曉琪說，可能造成皮膚過敏的不只有防腐劑，還有香料、介面活性劑、色素等，消費者選擇化粧品前建議先試用，可擦拭在耳後、手背、手腕內側等，瞭解是否會造成皮膚敏感。

●常見添加化粧品防腐劑

對羥基苯甲酸酯(Paraben)：

價格便宜、無色無味，毒性低，抗菌廣度佳，與化粧品的劑型酸鹼度容忍度高，過敏機率約在1％到2％之間，若是皮膚沒有傷口、濕疹，發生機率幾乎是在1％以下，少數人會產生接觸性皮膚炎，濃度愈高對皮膚刺激性愈高。

MCI/MI：

MCI(甲基氯異噻唑啉酮，Methylchloroisothiazolinone)、MI(甲基異噻唑啉酮，Methylisothiazolinone)，是歷史相當悠久的防腐劑，過去兩者常混合添加，近年發現混用增加過敏機率，幾乎都只單純添加MI。

英國皮膚科醫師協會發現，近年英國接觸性皮膚炎案例中，因MI、MCI過敏案例逐年增加，成為新興過敏原，目前不建議用於不能沖洗掉的化粧品如乳液、乳霜等。

更詳細資訊請參照食藥署公告修正「化妝品防腐劑成份使用及限量規定基準表」。